Harán protesta en defensa de las ciclorrutas

Bucaramanga

Por la lucha de las ciclorrutas y el funcionamiento de Clobi, el sistema de bicicletas públicas de Bucaramanga que se acabó después de cuatro años de funcionamiento, se hará mañana viernes un plan tortuga y un plantón.

La manifestación, liderada por el colectivo Ciclaramanga busca rechazar también el reciente anuncio del alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, de eliminar las cicloinfraestructuras en las principales vías de la capital santandereana.

Acxel José Moros, miembro y voluntario de Ciclaramanga aseguró que con la protesta pacífica buscan llamar la atención de la nueva administración municipal y resaltar la importancia de un medio de transporte alternativo como lo es la bicicleta.

“Queremos concretar una mesa de diálogo porque a nosotros no nos han escuchado y aún cuando no nos han escuchado ya lanzaron un anuncio de retirar la cicloinfraestructura puntualmente el de la carrera 21. Queremos darles a conocer que existimos, que somos minorías pero que nos escuchen”, agregó Moros.

El plan tortuga se hará a las 2:00 de la tarde y tendrá como punto de encuentro la UIS. De ahí los ciclistas y usuarios de Clobi tomarán la carrera 27 para bajar por la calle 36 hasta plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Posteriormente, a las 4:00 p.m. harán un plantón frente a la alcaldía de Bucaramanga para pedir ser escuchados y convocados a una reunión con el nuevo mandatario de los bumangueses.