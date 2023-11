Hay un balance impreciso del expresidente Santos: Gobierno se defiende

Colombia

En medio del evento de conmemoración de los 7 años del acuerdo, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro respondieron los cuestionamientos que el ex presidente Juan Manuel Santos hizo a la implementación del acuerdo de paz con las FARC,

El canciller Álvaro Leyva dijo que el presidente Gustavo Petro está “comprometido” en avanzar en la implementación del acuerdo y afirmó que “hubo cuatro años perdidos”.

“El hecho de que no haya podido venir no quiere decir que no esté comprometido (…) hay que tener en cuenta que hubo 4 años perdidos porque se eligió a un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz”, dijo Leyva

También se pronunció la directora de la ARN, Alejandra Miller, quien hizo un contra argumento sobre los avances del gobierno Petro.

" Yo quisiera decir que, en términos de tierras, de reincorporación y de muchos otros temas, este gobierno en un año y medio ha hecho mucho más que los cuatro años anteriores y aún los dos anteriores del gobierno del expresidente Santos. Así que creo que se justifica hacer mucha más precisión a la hora de trabajar estos balances sobre la implementación”, dijo.

Miller pidió que se deje de crear polarización en torno a la paz total.

“Se necesita la implementación del acuerdo para avanzar en la paz total y generar confianza en todos aquellos grupos que lleguen a la paz total. Pero, sin duda, si no avanzamos también en la paz total, se va a dificultar cada vez más la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, que es algo que ya estamos viviendo”.

Por último, insistió en que no se pueden crear contradicciones entre lo que se viene avanzando en el marco de las negociaciones con otros grupos armados y la implementación del Acuerdo de Paz.