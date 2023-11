Bodmer tras la victoria ante Millonarios: “Hay que poner los pies en la tierra”

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia 2023, tras imponerse en la tanda de panales ante Millonarios. El Atanasio Girardot vibró ante la hazaña de Jhon Bodmer que consiguió su primer título junto al equipo y otorgó el mérito a los jugadores. El verde paisa nunca ha perdido en una final y obtuvo su sexto triunfo en la historia del campeonato y un cupo en la Copa Libertadores 2024.

“Yo llegué en un momento donde ellos ya habían allanado un camino y tuve la fortuna de llegar y me están regalando una oportunidad maravillosa. Pero el mérito totalmente es de los jugadores que hoy levantan un título más gracias a su esfuerzo, a la unión y todo el trabajo que han realizado”, afirmó el estratega en rueda de prensa posterior al encuentro.

Reiterando su satisfacción con el desempeño del equipo en los penales, manifestó sus impresiones del triunfo. “Hoy tengo la oportunidad de disfrutar un título en un momento fantástico y con la institución más grande del país”, añadió tras resaltar el trabajo mental que ha acompañado a la preparación física del grupo.

Asimismo, Kevin Mier, no solo cumplió con su deber de atajar uno de los penaltis, sino que además aceptó y completó con éxito su rol como pateador en la tanda definitoria. “Yo creo que para nosotros los canteranos es un sueño pasar de ganar liga antioqueña a ganar Copa Colombia, Liga BetPlay, Superliga, es algo único”, afirmó el guardameta, agradecido con la confianza depositada por el parte del cuerpo técnico y sus compañeros.

El entrenador finalmente hizo un llamado a la mesura para poder enfrentar los cuadrangulares de la mejor forma posible. “Lo de hoy da un envión anímico, pero considero que hay que poner los pies en la tierra. No podemos suponer que simplemente porque ganamos un título hoy nos tenemos que relajar o no, por el contrario, hoy pusimos un listón alto que nos exige muchísimo más en el trabajo en todos los aspectos. Hay que levantarse nuevamente con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y pensar en trabajar cada día más duro”, concluyó.

El próximo encuentro del conjunto antioqueño será el domingo 26 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora colombiana), nuevamente en casa. Esta vez recibirán al América de Cali para disputar la tercera jornada de semifinales de Liga.

Sexto título para Nacional en Copa

Nuevo triunfo: Es un título y en un marco importantísimo, no viendo solamente el pasado, lo que nos que antecede, sino el escenario de hoy. Una hinchada, apoyando totalmente, contra el actual campeón del país. En la cancha se ganó con trabajo, con jerarquía, con ímpetu, con muchos condimentos e hicimos un buen espectáculo también.

Salida de Dorlan Pabón: En el tema de los cambios, yo como entrenador tengo un pensamiento y es que, si yo convoco 18 jugadores, pues tengo que tener la convicción de que los que llevo en algún momento van a ingresar y por supuesto que entiendo quién es Dorlan Pabón y quiero felicitarlo a él porque tiene el liderazgo de apoyar a sus compañeros, ni siquiera es apoyar al entrenador sino a sus compañeros y ese liderazgo hoy también nos permite tener un título.

Penales: Dentro del plan de partido estaba el pensar que podíamos llegar a la tanda de penales y qué debíamos hacer y quiénes eran los que iban a rematar ese partido hoy nos salió el plan de partido. Sufrido, es verdad, hasta el último minuto, pero el partido se acaba cuando se acaba y así se dieron las cosas y muy feliz por ello el tema del trabajo mental, hay muchas personas que trabajan en la institución, desde esto son muchos realmente

El título es de todos: El título no es de los 11 que jugaron titulares y de los que ingresaron, sino de toda la plantilla de jugadores que hacen posible día a día, en sus entrenamientos, que sus compañeros crezcan, que tengan la nobleza, la tranquilidad, que manejen sus emociones entendiendo que hacer un buen entrenamiento va a hacer crecer a su compañero esté o no esté convocado y hace que el nivel de competitividad crezca para toda la plantilla.

Continúa el camino en cuadrangulares

Pasar la página: Realmente hay que pasar la página, hay que disfrutar hoy sanamente el título de la copa, mañana ya hay que pasar la página, recuperar el grupo y comenzar a ejecutar el plan de trabajo que tenemos para el domingo. El domingo es una historia distinta, será un día distinto y tendremos que dejar atrás lo que ya pasó. Hay que pensar ahora en los cuadrangulares, buscar la remontada y así como hoy tuvimos fe hasta el último minuto de empatar el partido y salir campeones, vamos a seguir teniendo fe hasta el último partido mientras que tengamos posibilidades matemáticas de ir a buscar un título más.

Enfoque en cuadrangulares: Indiscutiblemente, lo de hoy da un envión anímico, pero creo que hay que poner los pies en la tierra. No podemos creer que simplemente porque ganamos un título, hoy nos tenemos que relajar o no, por el contrario, hoy pusimos un listón alto que nos exige muchísimo más en el trabajo, en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida para poder seguir creciendo como profesionales así que por supuesto que espero que esto sirva como un envión anímico, pero no como un elemento que nos haga creer que ya está todo, porque mañana es un nuevo día. Sigue la vida, mañana hay que levantarse nuevamente con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y pensar en trabajar cada día más duro, bueno.

Mier fue la figura del partido

Penal atajado: Sabía obviamente que primero tenía que atajar un penal, no podía pensar en que iba a atajar dos, tres sin primero atajar uno. Entonces creo que fue fundamental el cobro de mis compañeros, los asertivos que fueron, porque sabían, tenían fe de que uno me iba a quedar y uno iba a atajar. Merecido felicitar a los compañeros, todo el cuerpo técnico, el staff médico, utileros, todos los que hacen parte de esta gran institución porque sin ellos no sería posible todo esto.

Milton Patiño y René Higuita: Ellos han sido muy importantes para mí en todo este proceso, porque con su experiencia, con lo que ellos han vivido, todo eso me lo transmiten, me lo transmiten. Chipi desde su capacidad que tiene de atajar penales me lo transmite a mí también, me lo hace saber que es muy importante y muy valioso. También la competencia se ha mantenido muy sana, trabajaos todos, a la par. En los entrenamientos ha sido muy parejo todo ese trabajo de compañerismo de que cada uno es lo mejor porque así el que le toque el día del partido lo va a hacer de la mejor manera y lo va a afrontar muy bien.