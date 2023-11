Gamero tras la final: “Del árbitro no voy a hablar, no entiendo por qué no vio el VAR”

Finalizó una nueva edición de la Copa Colombia y Atlético Nacional logró coronarse ante Millonarios por la vía de los penales, casi de la misma manera que sucedió en junio en la final de la Liga pero con resultado inverso.

Tras la consagración del equipo ‘verdolaga’, el entrenador del equipo capitalino, Alberto Gamero, y el capitán David Mackalister Silva estuvieron en rueda de prensa post partido y analizaron la derrota y lo que se avecina para el ‘embajador’ en los próximos días.

Declaraciones de Alberto Gamero

¿Qué lectura hace tras el partido?: “Una lectura de un partido disputado, vinimos a competir con mucha dignidad, como equipo finalista y enfrentamos a un buen equipo como lo es Nacional, por momentos fue de ida y vuelta, los sometimos en algunos momentos con nuestra posesión del balón. Pensábamos que iba a ser un poco más abierto, pero hubo pocas opciones de gol, el partido estaba bastante controlado, son jugadas donde menos uno cree que le ven hacer gol. Me voy tranquilo pero triste por no ser campeón. No tuvimos suerte en los penales”.

¿El gol de Macka era legal?: “Hay cosas que la verdad, después del partido no vale la pena hablar, vi la jugada, hay de esas 70 en un partido y no hay falta, no hubo revisión del VAR, no sé por qué, nos queríamos aislar del árbitro, son cosas que no podemos hacer, no voy a hablar de él”.

Un mensaje para la afición: “La hinchada vio el partido, esto es fútbol, tiene tres resultados, empatamos y se definió en los penales, el hincha debe entender por qué esto es fútbol, el equipo hoy lo dio todo, vino a disputar una final, en los penales nos tocó perder a nosotros. Los aficionados deben estar felices y orgullosos de los muchachos, perder una final no puede manchar la buena presentación que han hecho los jugadores”.

¿Cómo queda el equipo anímicamente?: “Pocas veces se ve en el fútbol colombiano, hoy tuvimos la valentía y jerarquía de ver a Nacional recibir su trofeo y sus medallas, nos quedamos a verlos campeones, ese gesto demuestra que estamos fuertes, no quedamos tristes, este equipo por perder no se va a caer, mostramos valentía. Este grupo está capacitado para recuperarse, vi al camerino fuerte”.

Sobre la finalización del juego: “La definición la trabajamos todos los días, lo difícil es generar opciones de gol y nosotros por fortuna las creamos, son decisiones en décimas de segundo, nosotros lo entrenamos con base en que ellos memoricen y lo practiquen, son consientes de que deben trabajarlo y madrugan a hacerlo”.

El mensaje para Nacional: “Quiero felicitar al profe John Bodmer, a Nacional y a todos sus jugadores por el título, hoy les tocó a ellos y hay que felicitarlos”.

Declaraciones de Mackalister Silva

Sobre el gol anulado: “Me uno al profe, hay muchos programas que repetirán la jugada y ya ellos serán los que discutan, nosotros tendremos que afrontar una nueva final el domingo y el sol siempre sale, eso es lo que tenemos que pensar, aunque hayamos perdido o ganado teníamos que pasar la página”.

Mensaje a la afición: “Al hincha siempre le he dicho que gracias, si algo tiene este hincha es que ama su equipo y su institución, siempre hemos tratado de dar lo máximo y hay maneras de perder, hoy vinimos a darlo todo y yo sé que ellos lo valoran”.