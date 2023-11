Murió joven de 24 años al ser arrastrado por corriente de un arroyo en Pontezuela

Cartagena

Luego de compartir un momento agradable en la casa de una tía con su hermano, Luis Alberto Ortega Lucas, de 24 años, decidió regresar a su vivienda ubicada en la calle 8 del sector San Isidro del corregimiento de Pontezuela, zona rural de Cartagena. En el camino, se encontraron con la creciente de un arroyo conocido como ‘Pechón’, la cual pasaba por una de las vías de la población.

Todo indica que el joven fue arrastrado por la fuerte corriente del arroyo pese a los esfuerzos de su hermano y de algunos habitantes del corregimiento por salvarle la vida. Tras varias horas de búsqueda emprendidas por la misma comunidad, el cuerpo de Luis Alberto fue encontrado en la mañana de este miércoles 22 de noviembre en una zona cercana donde ocurrieron los hechos.

“No se percataron que estaba lloviendo muy fuerte por Bayunca y Clemencia. Lamentablemente la fuerte corriente los sorprendió. Siempre estuvimos llamando y pese a eso ningún organismo de socorro llegó aquí a ayudarnos a buscar el cuerpo, gracias a Dios logramos encontrarlo, pero nos sentimos tristes porque las autoridades nos abandonaron igual como ocurrió con el niño ahogado en El Pozón”, manifestó Marcelina Vargas, prima del fallecido.

Luis Alberto era el menor de cuatro hermanos, residía con su familia y trabajaba usualmente en temas de construcción. Su familia lo recuerda por ser un joven que siempre ayudó a su madre a salir adelante.

“Era una persona muy querida y sencilla. Él sale para donde una hermana mía que es tía de él, otras personas que estaban esperando que el arroyo bajara le dijeron que no cruzara, pero su hermano lo cogió por el brazo y le dijo vamos a cruzar que no nos va a pasar nada. Al llegar a la mitad del arroyo Luis Alberto se hundió y no lo vieron más”, narró Donicel Pájaro Aguilar, tío del joven.