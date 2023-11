"No sabemos si continúa la búsqueda": familia de turista desaparecido en Playa 5

Cartagena

La incertidumbre permanece para la familia John Sebastián Martínez Guerrero. Este joven de 24 años continúa desaparecido desde el pasado sábado 18 de noviembre, luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del mar cuando disfrutaba con varios allegados en el sector de Playa 5, primer tramo intervenido por el proyecto de Protección Costera que hasta ese momento solamente tenía tres días de su reapertura.

Luz Guerrero, madre del joven desaparecido, aseguró a través de los micrófonos de Caracol Radio que desconoce si Guardacostas o personal de la Armada Nacional continúa con las labores de búsqueda de su hijo ya que ninguna autoridad se ha comunicado con ella desde el lunes 20 de noviembre.

“El domingo el personal de la Armada realizó labores de búsqueda durante el día. Luego en las horas de la tarde nos contactaron dos funcionarios de la Secretaría de Salud asegurando que iban a hacernos acompañamiento psicológico del caso. Nos respondieron haciendo suposiciones basadas en su experiencia, pero no hubo ningún tipo de respuesta oficial o alguna indicación de cuál es el protocolo o los pasos para seguir en estos casos. El día de lunes nos hicieron una llamada de la Secretaría de Salud para decirnos que había que seguir esperando y ya”, contó.

Allegados de John Sebastián Martínez denunciaron que ninguna autoridad distrital les ha hecho acompañamiento por lo sucedido y temen que el cuerpo de su ser querido no aparezca por la negligencia de las entidades de la capital de Bolívar.

“Ninguna entidad u autoridad de aquí de la ciudad de Cartagena se ha comunicado con nosotros, nadie nos ha hecho ningún acompañamiento. El apoyo que hemos tenido ha sido de nuestra ciudad que es Funza, ellos son los que han estado pendientes de nosotros. No tenemos ninguna certeza, no tengo ni idea qué hacer o cuánto tiempo va a demorar la búsqueda. Y no hemos recibido ningún apoyo, ni ningún acompañamiento real por parte de un ente estatal de esta ciudad”, puntualizó Luz Guerrero.

La madre del joven desaparecido hizo un llamado a la Alcaldía de Cartagena para que se garantice la seguridad de quiénes visitan las playas del sector turístico, con el propósito de que estos casos no se sigan repitiendo.

“Yo le hago un llamado a la Policía Nacional, a la Armada, a la Fiscalía General de la Nación, que entiendan que estamos ante la desaparición de una persona y que se destine el personal de policía judicial y de investigadores necesario para poder obtener un resultado en el menor tiempo posible”, concluyó.