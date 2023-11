Regla fiscal que Petro pretende cambiar: ¿En qué momento es oportuno para un país modificarla?

Este 15 de noviembre el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más sobre la regla fiscal. De este modo, el jefe de Estado comentó que debería modificarse para fomentar la inversión.

Lo mencionado por el presidente sobre la regla fiscal ocurre tras la caída en el dato del PIB. Si embargo, sus palabras sobre este tema son tomadas de nuevo de forma negativa. Desde la oposición han criticado e indicado de manera enfática que el cambio de este mecanismo podría provocar que el país pierda su calificación crediticia.

En este sentido, en Caracol Radio conversamos con el profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, para indagar sobre cuál puede ser el momento oportuno para un país para considerar modificar la regla fiscal.

Ante la situación financiera que vive el país, el profesor del Rosario mencionó que no es aconsejable pretender realizar alguna modificación a la regla fiscal, porque aún no se ha podido parar el déficit fiscal. En medio de esto, el docente explicó que la intención de la medida es lograr un equilibrio financiero.

Siendo así, el experto resaltó que lo importante de la regla fiscal es el propósito, el cual es buscar un equilibrio entre los ingresos fiscales. “Siempre que haya la posibilidad de desequilibrio entre ingresos y egresos fiscales es supremamente importante tener la continuidad de la regla fiscal, porque esta medida busca disciplina fiscal y que el Estado se discipline para que los ingresos que tiene le alcancen para sus gastos y de esa forma no generar desequilibrios”.

Déficit fiscal en Colombia

Con lo anterior, explicó que no ve conveniente la modificación de la regla fiscal. “En este momento en Colombia no es aconsejable acabar la regla fiscal, ni pararla, ni suspenderla, ni modificarla, porque todavía con la regla fiscal que tenemos no hemos podido parar el déficit fiscal”.

“Tenemos un déficit fiscal del 4.3% del Producto Interno Bruto, según lo dice el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año 2023 para 2024. Algunos consideran que, incluso, es un punto más, porque el punto de litigios que se ha computado como rentas de la DIAN lo consideran no como un ingreso recurrente, sino como un ingreso contingente. Eso básicamente dispararía el déficit exactamente un punto más, es decir, a 5.3% del PIB”

Por otra parte, explicó que el país está en un momento económico complejo denominado como economía deficitaria. “Para una economía deficitaria no hay un momento oportuno de considerar modificar la regla fiscal. Esta tiene que permanecer hasta el momento en que se corrija exactamente el desequilibrio entre ingresos y gastos”.

La excepción para realizar modificaciones en la regla fiscal

No obstante, Amorocho explicó que pueden presentarse momentos en los que los países consideren realizar modificaciones en la regla fiscal, pero solo en puntos muy necesarios. Tal como ocurrió durante la pandemia, en donde el ministro de Hacienda de ese entonces consideró pertinente revisar la regla fiscal.

“Las situaciones excepcionales ocurren, como en tiempos de pandemia. El ministro Alberto Carrasquilla suspendió la regla fiscal porque precisamente en tiempos de pandemia había que incrementar el gasto público y había que endeudarse más”, indicó.

Por lo anterior, en el gobierno Duque modificar la regla fiscal fue una buena alternativa, dadas las condiciones económicas. “En ese periodo no era fácil conseguir ingresos porque casi todo estaba parado. La parte fiscal y la monetaria se redujeron. Entonces se suspendió y se relajó la regla fiscal únicamente para poder aumentar el gasto público, reactivar la economía y buscar el equilibrio. Posteriormente, se dio en los años 2021 y 2022 un crecimiento rebotado del 10% en el 2021 y del 7.5% en 2022″

Finalmente, el docente de Hacienda Pública y Presupuesto aclaró que así como se suspendió la regla fiscal en el 2020, en el año 2021 el ministro José Manuel Restrepo acabó la suspensión y determinó una regla fiscal en la ley 2125 del año 2021, en la cual se decía que no podía haber endeudamiento público en el año 2023 y en el año 2024.