Director del DNP advirtió sobre deuda del país para 2025

Colombia

En medio del encuentro de mandatarios electos organizado por Findeter en Cartagena, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, llamó la atención frente los niveles de la deuda del país para 2025.

“La situación del 2025 es muy difícil calificarla, es dramática, alarmante. Y es que de acuerdo con las proyecciones iniciales, vamos a tener un servicio de la deuda de 112 billones de pesos frente a una inversión de 69 billones de pesos”.

Y agregó que este hecho es consecuencia de las decisiones que se tomaron para enfrentar la materia.

“En el momento en que el servicio de al deuda sea 44 billones superior a la inversión, sencillamente no tenemos posibilidad de consolidar un crecimiento”.

De acuerdo con el director del DNP, solo para 2024, se ha hablado de compromisos de 45,6 billones de pesos.

“En 2024 el mayor servicio de la deuda son 20 billones de pesos, una reforma tributaria. Lo que se dejó de pagar para el fondo de estabilización de los precios de los combustibles es 20 billones de pesos, es decir, otra reforma tributaria. Y lo que se dejó que pagarán tarifas de servicios públicos, la opción tarifaria, es 5,6 billones de pesos”.

De otro lado, Jorge Iván González, se refirió al proyecto que propone que se adecue el precio del impuesto predial y aseguró que el catastro multipropósito, es la posibilidad de modernización de este país.

“Por si no hay actualización catastral, sencillamente no se puede construir un país. Yo he dicho, esto es mucho más importante que las discusiones sobre expropiación, sobre extinción de dominios, esta es la transformación del sector agroecuario, esta es la modernización de la ciudad”.

Frente a esto el director del Departamento Nacional de Planeación invitó a los alcaldes y gobernadores a trabajar articuladamente tanto en el catastro multiproposito como en los planes de ordenamiento territorial.