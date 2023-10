“Reforma no tiene concepto de viabilidad del MinHacienda”: Ponente de Reforma a la Salud

Colombia

Durante el segundo debate de la Reforma a la Salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, la representante del Partido Alianza Verde y coordinadora ponente del proyecto, aseguró que la Reforma a la Salud no tiene el concepto de viabilidad del Ministerio de Hacienda.

“La reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda, porque no creemos que lo requiera, lo que está haciendo la reforma es una redistribución, un cambio de uso en procura de mejor calidad y mayor acceso a la atención, con la misma plata que tiene asignado año a año y que es un presupuesto creciente, ya garantizado, cerca del 24 % del presupuesto general de la nación se destina a la salud en Colombia”, aseguró.

Estas declaraciones generaron polémica entre la plenaria pues justamente, esta ha sido una de las principales preocupaciones por las que han alertado los demás congresistas.

De hecho, la representante del Partido Dignidad y compromiso, Jennifer Pedraza, respondió a las afirmaciones de Alfonso y aseguró que “para construir los Centros de Atención Primaria en Salud se necesitan 11,3 millones de pesos; para mejorar las condiciones laborales del personal en salud, se necesitan 9 billones de pesos; para agrandar Adres se necesitan entre 1 y 3 billones de pesos”.

Además, la representante del Partido Verde, Katherine Miranda, calificó como una irresponsabilidad las declaraciones de Alfonso y agregó que el impacto fiscal de la Reforma, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, “tendría un costo anual de entre 4 y 7 billones de pesos por la implementación del nuevo sistema de salud”.

A propósito, la representante del mismo partido, Catherine Juvinao, también se pronunció y a través de una constancia señaló que “si esta irregularidad se mantiene hasta el final del trámite, constituirá un vicio por el que la Corte Constitucional podrá tumbar la reforma. Luego no digan que nadie les avisó”.

Tras las múltiples críticas y cuestionamientos, la representante Martha Alfonso se retractó de sus declaraciones y explicó que su afirmación se debió a que varias sentencias de la Corte Constitucional señalan que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos.

“Varias sentencias de la Corte Constitucional han señalado que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún poder de veto sobre los proyectos. Por eso hice la afirmación que hice. No porque crea que esta reforma no tiene un estudio financiero porque lo tiene”.