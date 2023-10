Gobierno le está mintiendo a Colombia y fallando en el respeto a la regla fiscal: Valencia

Este 18 de octubre el Congreso de la República aprobó el presupuesto nacional para el 2024. De esta forma, se estableció que la suma ascendería a los $ 502,6 billones. Asimismo, se conoció que los ministerios de Educación, Salud y Defensa serán los que tendrán los presupuestos más altos el próximo año.

Los montos más altos se destinarían de la siguiente manera: Educación $70,4 billones, Salud $61,5 billones, Defensa $56 billones, Hacienda $47,5 billones y Trabajo $44,3 billones. De acuerdo al Gobierno, la intención de establecer las cifras así y de dar prioridad a estos ministerios es fortalecer la política social de este mandato.

Por otra parte, el Gobierno aclaró que el presupuesto funcionaría de esta manera: $310,3 billones se destinarían a gastos de funcionamiento (61,8%), $94,5 billones para el pago de la deuda (18,8%) y $97,7 billones para inversión (19,4%).

El presupuesto fue aprobado en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes por separado. Además, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, comentó que con la aprobación en el Congreso de la República se lograría la inversión en algunos sectores. “Este es un presupuesto que tiene unas especificidades interesantes, aumenta la inversión en sectores como la salud, la educación, y la agricultura”.

Del mismo modo, el ministro se refirió al apoyo que tuvo la propuesta del presupuesto nacional. “Agradezco, entre otras cosas, porque fue un presupuesto en donde todo el mundo participó y nos lo aprobaron casi todas las bancadas. Es un buen mensaje político”.

En medio de la plenaria para votar el presupuesto, la congresista Paloma Valencia mostró su postura: “Hay serias dificultades para votar el presupuesto. Parece increíble que se hagan unos supuestos de los cuales no se tienen certeza total y se invierta toda esa plata en gastos fijos. Este es un gobierno que se gasta la plata de los colombianos dándole puestos a sus amigos y se le olvidan las necesidades de los colombianos más pobres.”

Tras la aprobación, Valencia se mantiene en su postura sobre el presupuesto nacional, pues en Caracol Radio comentó que le preocupan seriamente los supuestos en los que se basa la financiación del próximo año.

En este sentido, comentó que el presupuesto no se ajusta a la realidad económica del país. “No se ajusta y no lo digo yo. Lo dijo el delegado del Comité de la Regla Fiscal, que explicó que un país no puede ponerse a hacer gastos fijos con unos ingresos que son inciertos. ¿Qué ingresos son inciertos? Por ejemplo, el Gobierno dice que van a recuperar 15 billones de pesos en litigios. Eso es una cifra que no ha sucedido nunca y que es muy poco probable que se dé. Pero ya se los están gastando”.

Con lo anterior, la congresista mencionó: “Evidentemente, el Gobierno está mintiéndole a los colombianos. Pero sobre todo fallándole a Colombia en el respeto por la regla fiscal”