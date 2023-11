Misterio en Hawái por estanque que se tiñó de rosa: intriga a los científicos

Un estanque de Hawái se ha vuelto tan rosa que podría ser del decorado de “Barbie”, pero el extraño fenómeno no es motivo de fiesta. Los científicos afirman que la sequía puede ser la causa de esta extraña tonalidad, y advierten que no se debe entrar en el agua ni beberla. El personal del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Kealia Pond, en Maui, lleva vigilando el agua rosa desde el 30 de octubre.

“Recibí un informe de alguien que caminaba por la playa y me llamó diciendo: ‘Aquí está pasando algo raro’”, explicó Bret Wolfe, administrador del refugio.

Las Halobacterias serían las culpable

A Wolfe le preocupaba que el rosa brillante pudiera ser un signo de floración de algas, pero las pruebas de laboratorio revelaron que las algas tóxicas no eran las causantes del color. En su lugar, un organismo llamado halobacteria podría ser el culpable.

Las halobacterias son un tipo de arqueas u organismos unicelulares que prosperan en masas de agua con altos niveles de sal. La salinidad dentro de la zona de desembocadura del estanque Kealia es actualmente superior a 70 partes por mil, que es el doble de la salinidad del agua de mar. Wolfe dijo que el laboratorio tendrá que realizar un análisis de ADN para identificar definitivamente el organismo. Es probable que la sequía de Maui contribuya a esta situación.

Normalmente, el arroyo Waikapu desemboca en el estanque Kealia y eleva el nivel del agua, pero Wolfe dijo que eso no ha ocurrido en mucho tiempo. Cuando llueva, el arroyo desembocará en el estanque principal de Kealia y luego en la zona de salida que ahora es de color rosa. Esto reducirá la salinidad y potencialmente cambiará el color del agua.

Incertidumbre sobre el cambio de color

“Puede que sea eso lo que haga que desaparezca”, dijo Wolfe. Nadie en el refugio había visto antes el estanque de este color, ni siquiera los voluntarios que llevan 70 años trabajando en él. Sin embargo, el estanque ha pasado antes por periodos de sequía y alta salinidad.

Wolfe no está seguro de por qué el color ha cambiado ahora. Los visitantes curiosos han acudido en masa al parque después de que aparecieran fotos del estanque rosa en las redes sociales.

“Preferimos que vengan a conocer nuestra misión de conservación de aves acuáticas autóctonas y en peligro de extinción y nuestras restauraciones de humedales. Pero no, vienen a ver el agua rosa”, bromea Wolfe. “Si eso es lo que les atrae, no pasa nada”, dijo. “Es bonito”.

El refugio es un humedal que sirve de hábitat de nidificación, alimentación y descanso a la cigüeñuela hawaiana, en peligro de extinción, conocida como aeo, y a la focha hawaiana o alae keokeo. También acoge aves migratorias durante el invierno. El agua no parece perjudicar a las aves, según Wolfe.

Al tratarse de un refugio de fauna salvaje, no está permitido vadear el estanque ni dejar que los animales domésticos entren en el agua, independientemente de su color. Pero las autoridades están tomando precauciones adicionales para advertir a la gente que no entre en el agua ni coma pescado capturado en ella, porque aún no se ha identificado el origen del color.