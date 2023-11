Play/Pause El Pulso del Fútbol, 15 de noviembre de 2023 42:08 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el partido de la Selección Colombia ante Brasil en Barranquilla. César dijo: “Usted se ha empeñado en decir que el Brasil es el peor Brasil de la historia, no se me hace que con ese equipo se pueda decir eso. Lo hemos enfrentado mucho y nunca lo hemos ganado”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Para mí si es así, creo que esta es la oportunidad de ganarle. Viene reducido y hay que aprovechar, yo no estoy pesimista, César sí”.

