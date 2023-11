Aunque siento angustia, porque no veo cambios rápidos en Gobierno, Petro está liderando: Márquez

Desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció y dio su perspectiva sobre el mandato del que hace parte. Las declaraciones ocurrieron en medio de este viernes 10 de noviembre.

De esta forma, aclaró que aunque siente preocupación por la forma en la que se ha venido desarrollando en más de un año la gobernanza, ha sido testigo del trabajo que lidera el presidente Gustavo Petro.

La vicepresidenta y ministra mencionó que su preocupación se presenta principalmente porque no ha evidenciado cambios y avances rápidos. “Aunque a veces siento angustias, porque no veo cambios rápidos en nuestro Gobierno, como no lo ven ustedes, tenemos el corazón bien puesto. Lo tiene bien puesto nuestro presidente, que todo el tiempo está liberando acciones para la justicia social”, indicó.

Pese a este panorama expresado por la vicepresidenta Francia Márquez, reafirmó el compromiso que tiene con el país. “Por supuesto, tengo el corazón bien puesto como vicepresidenta de Colombia. Seguiré desde este lugar contribuyendo al cambio necesario que este país requiere y necesita”, agregó

Honoris causa de Francia Márquez

Este viernes 10 de noviembre la vicepresidenta y ministra Francia Márquez asistió a las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional para recibir un reconocimiento académico.

El reconocimiento fue entregado a la vicepresidenta debido a su labor, pues a lo largo de su vida se ha destacado por contar con una trayectoria política importante. Además, ha sido líder social, sobre todo enfocada en causas ambientales.

“La Universidad Pedagógica Nacional informa a la comunidad universitaria, que este viernes se entregará en acto solemne el título de Doctora en Educación Honoris Causa a la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, por su liderazgo social y sus conocimientos académicos”, aclaró el centro educativo.

La ministra recibió el reconocimiento luego de la propuesta del Consejo Académico que hace parte de la institución académica. Fue por esto que el Consejo Superior de esa universidad le entregó el reconocimiento, pues en la propuesta se busca resaltar la labor de quienes han aportado en áreas como ciencia, educación o artes dentro y fuera del país.