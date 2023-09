“Queremos que el pueblo le exija al Congreso que apruebe las reformas”: Francia Márquez

Colombia

En el marco de las marchas organizadas por el Gobierno este 27 de septiembre, desde Santander de Quilichao en el Cauca la vicepresidenta Francia Márquez invitó a los colombianos para que le exijan al Congreso por la aprobación de las reformas sociales.

“Queremos que el pueblo le exija al Congreso de la República que apruebe las reformas, las cuales el pueblo votó por ellos, son reformas estructurales que traerán bienestar a los más desfavorecidos”.

A este llamado, la vicepresidenta agregó que no se podrá conseguir la paz en el país si el Congreso no escucha a los ciudadanos.

“La paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, la paz implica transformación social, implica inversión social, y no podemos hacer ese esfuerzo si no contamos con un Congreso que oye, que escucha a su gente, que escucha a la gente que lo eligió”.

De hecho, Márquez aseguró que el gobierno continuará fortaleciendo su interés de aportar al bienestar de los más desfavorecidos e incluso, cuestionó la labor de los medios de comunicación del país.

“Me alegra decir que el presidente Gustavo Petro y nuestro gobierno mantiene en su firme su posición de generar bienestar para los más pobres de este país, así muchos medios de comunicación se dediquen a desinformar a nuestro pueblo, se dediquen a pisotear nuestra dignidad, seguimos firmes”.

Frente a esto Francia reiteró que no se quedará ‘silenciada’ y que seguirá trabajando por el país y por la paz del departamento del Cauca.

“Porque no tiene sentido gobernar para mi, siendo de este departamento, y simplemente quedarme silenciada y no hacer nada frente a la violencia, sepan que no me van a callar, no me van a silenciar y voy a seguir trabajando por toda Colombia”.

Finalmente, la vicepresidenta invitó a todos los ciudadanos para que acompañen al gobierno, “No dejen solo al gobierno, solos no podemos gobernar a este país”.