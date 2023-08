¿Qué dice Francia Márquez sobre llegada de Laura Sarabia al Gobierno?

Francia Márquez. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Sebastian Barros

En las últimas horas se conoció que Laura Sarabia llegará a la dirección del Departamento de Prosperidad Social, incluso este martes 29 de agosto fue publicada en la página de la Presidencia de la República su hoja de vida.

Frente a este nombramiento la Vicepresidenta Francia Márquez, aunque no profundizó en el tema, aseguró que el presidente Gustavo Petro es autónomo en la toma de este tipo decisiones.

“Sobre esos temas no me voy a referir, el presidente toma las decisiones de a quién nombra y a quien no y sobre eso yo no tengo nada que decir”, indicó la vicepresidenta.

Además señaló que con quien llegue a ese cargo se tendrán que coordinar temas relacionados con el programa Jóvenes en Paz.

“Sí, claro, hay una transferencia monetaria que va a tener un condicionamiento de educación, un condicionamiento de trabajo social y en ese sentido, quien sea que el presidente decida que es el director o directora de esa entidad, pues tenemos que coordinar ese programa de Jóvenes en Paz”, agregó.