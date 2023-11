“No hay crisis de la salud, hay mal manejo en la administración de recursos”: MinHacienda

Tunja

Desde Tunja, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla señaló que las EPS no han administrado correctamente el presupuesto que el Gobierno Nacional ha entregado para el sector de la salud en el país.

“No hay crisis de la salud, ¿de dónde la inventaron?, lo que hay es un mal manejo de la administración de los actuales recursos de la salud que son cerca de 85 billones de pesos, de los cuales, lo que aportan los particulares es la contribución de los trabajadores en el 4%, todo el resto del presupuesto de salud lo aporta el Estado, pero no la administra”, explicó.

Asimismo, afirmó que con los años el Estado deberá plantear una nueva reforma pensional. “Hay que diferenciar dos pilares: el solidario que es un subsidio que paga el Gobierno con los impuestos y que genera un costo fiscal, porque está incluyendo a todos los adultos mayores que no tienen hoy ingresos, y la pensional, que es el régimen contributo que de aquí al 2070 genera ahorro con un umbral de tres salarios mínimos… pasados 47 años, el fondo de ahorro empezará a tener recursos reducidos y de ahí en adelante pedirá más recursos al Estado, si un Gobierno de aquí al 2070 no hace otra reforma, esa no es infinita”, dijo.

El ministro recordó que hace 28 años se aprobó la Ley 100, luego se creó el Seguro Social Pensiones, “es decir que un poco más de 2 décadas hemos pensado en una nueva reforma”, puntualizó.