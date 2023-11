N. Pimentel: “Nuestro deber es denunciar, los apostadores están dañando el fútbol”

Boyacá Chicó realizó una fuerte denuncia tras recibir ofrecimientos de dinero para que el equipo perdiera en la última fecha ante el Deportivo Cali, tras esta acusación, el gerente deportivo del equipo boyacense, Nicolás Pimentel, estuvo aclarando el tema en el programa de Caracol Deportes de este domingo 5 de noviembre.

No es contra el Cali

“Quisiera dejar claridad que no es un ataque contra el Deportivo Cali, nuestro deber es denunciar estas malas prácticas que están sucediendo por parte de grupos de apostadores por fuera del grupo de Coljuegos”.

Le puede interesar: Chicó denuncia que a sus jugadores les ofrecieron dinero para dejarse ganar del Cali

No es la primera vez

“Es importante aclarar que en 2020 sucedió lo mismo y lo denunciamos antes la Fiscalía, nosotros como club tenemos un deber con nuestros principios y cuando pasen estas cosas debemos ir a la Dimayor y a la Fiscalía”

“Hace poco la Fiscalía archivó el caso del 2020, no surgió ninguna situación con esa denuncia y por eso emitimos el comunicado de hoy, para que no vayan a expresar que Boyacá Chicó se dejó ganar por extrañas razones”.

¿Cómo se dio el acercamiento?

“Uno de nuestros jugadores recibió una llamada de un tercero en el que le manifestaba que le ofrecía dinero para que se dejaran ganar del Deportivo Cali, esto es un revuelto en el mundo del fútbol”.

“Yo quiero que ustedes entiendan que en 2020 la situación no llamó la atención, no estamos haciendo esto porque sí, debemos dar claridad a los hechos. En aquella ocasión no recuerdo el rival, pero sin temor a equivocarme fue Jaguares”.

“Un jugador vino y nos enseñó un audio de un tercero que le decía que cometiera un penalti durante el partido. Acudí a Dimayor y no hizo caso a la situación”.