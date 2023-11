Play/Pause El Pulso del Fútbol, 3 de noviembre de 2023 46:59 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el triunfo de Nacional ante Pereira en la semifinal de la Copa Colombia. César dijo: “Yo no creo que Nacional a nivel deportivo haya tenido crisis, ha jugado varias finales y estuvo cerca de ganarlas en los últimos años. Muchas personas me decían que quisieran tener la crisis de Nacional”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Efectivamente los resultados le permitieron llegar a jugar finales, pero en los partidos grandes no ha podido ganar. Es una deuda que todavía tiene Nacional”.

