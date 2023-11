Alcaldía de Rionegro permitirá a Águilas Doradas usar predio mientras termina la Liga

La Alcaldía de Rionegro dio el aval para que Águilas Doradas siga utilizando el predio La Morelia para entrenar y preparar lo que será su participación en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Sin embargo, el permiso estará vigente conforme el club vaya desocupando las instalaciones que tiene ocupadas. Así lo dio a conocer el mandatario Rodrigo Hernández Alzate en diálogo con Caracol Radio, donde además aseguró que la intención con la solicitud de sitio donde practica el club no es expulsar a la institución del municipio.

Es de mencionar que el pasado 1 de noviembre la Corregidora Sur de Rionegro le hizo llegar a Águilas Doradas una orden de desalojo de la sede, luego de que el contrato se venciera en el mes de febrero y el predio fuera requerido por el municipio para entregárselo a una empresa privada que se encargará de hacer un parque recreo deportivo.

El plazo dado fue de 40 horas, por lo que en horas de la mañana del viertes, debía haber sido desalojado. No obstante, la alcaldía se mostró presta para cooperar y dejar al club utilizar las canchas mientras sacan las pertenencias.

“Estamos en proceso de concertación con el equipo Águilas con el fin de que ellos puedan hacer lo que el juez ordenó, que es restituir el bien que, de manera ilegal, tenían ellos en su posesión. Desde hace casi 7-8 meses ellos tenían que haber salido de esa zona y desde el 8 de febrero de 2023 se había vencido el contrato. Vamos a ser muy conciliadores para que pueda terminar bien la liga, vamos a permitir que sigan usando las canchas de entrenamiento para que el equipo le siga yendo muy bien en esta recta final de la liga. Mientras tanto, vamos a ir poniendo unos tiempos para que ellos vayan entregando y sacando sus pertenecías de allá, de la sede de La Morelia. Es importante que, desde el 8 de febrero tenía que haber buscado un sitio donde mudarse, pero no lo han hecho y se han quedado en una propiedad que no es de ellos poniendo en demanda tras demanda y un juez ordenó a Águilas que entregue esa sede que es del municipio de Rionegro. Mi interés no expulsar o sacar de Rionegro al equipo, pero hay un interés supremo del gobierno municipal y es que se pueda llevar a cabo un parque público gratuito, ambiental, donde todos los rionegreros puedan ir a visitar”, recalcó el alcalde Hernández.

“A todos los gobernantes de este país y del mundo, todos los días tenemos cientos de problemas y a todos les tenemos que prestar la misma consideración. Hay mil problemas, este es uno más de los tantos que tenemos que lidiar. Este es un tema que hay que prestarle atención. No hay afán ¿creen que hay afán cuando desde diciembre de 2022 les dijimos que se vencería el contrato en febrero y que tenían que entregar la propiedad?, hicieron caso omiso se fueron a poner tutelas, las perdieron y ahora me dicen que hay afán, han pasado ocho meses. Por qué no entregaban la propiedad que no es de ellos, cuál es el interés detrás de eso. Por qué querían hacerle ese daño al municipio de Rionegro. En ocho meses no pudieron buscar la propiedad para irse a oro sitio sabiendo que se necesita esa propiedad. Hubo deseo de dilatación de parte de ellos y ahora un juez de la república le da la razón al municipio de Rionegro”.

Relación entre Alcaldía y club

“Mis visitas al estadio no tienen que ver con relaciones buenas o malas con algún equipo de fútbol, no tengo por qué estar allá cada ocho días en los partidos. No tengo tiempo para estar todos los domingos para estar viendo un partido. El tema de las relaciones, el municipio ha sido deferente con Águilas, se les entregó un apoyo importante con el anterior alcalde Andrés Julián y el equipo pretendía que les diera entre 4 y 5 mil millones al año, yo les dije que mi presupuesto no me permitía esa suma de dinero porque tenía unas prioridades grandes en mi plan de desarrollo. Mientras le meto tanto dinero a un club privado, dónde dejo a más de 120 clubes deportivos que hay de otras disciplinas en Rionegro y de iniciación de prácticas deportivas gratuitas”

“No ha habido una mala relación, ellos nunca han podido entender que mi presupuesto no me daba para la pretensión que tenía el dueño del equipo y en el 2021 puede apoyar con 1000 millones, pero se les ha mantenido el estadio sin ningún problema para que jueguen y hagan entrenamientos. La Morelia inició el contrato de arrendamiento hasta 2021 o 2022, pero ellos no entendieron que su pretensión no era posible por parte del Gobierno”.

Estadio Alberto Grisales

“Hay que decirle a la presidenta que pregunte en todo el país cuánto vale un contrato de arrendamiento de un estadio, después de que pregunte viene y nos cuenta cómo le va con esa respuesta que reciba. Acá hemos sido generosos con ellos, que nos quieran atacar de manera extraña es otra cosa, pero el estadio sigue teniendo disposición de ellos, no tengo el dato de cuándo se termina el contrato, pero si se venciera el contrato hoy, no tengo ningún problema de ampliárselo hasta el 31 de diciembre que me voy de la alcaldía. Acá está en juego una propiedad que es del municipio en la que las directivas se querían apropiar y quedarse con ella, se quedaron de manera ilegal casi 8 meses y estamos logrando recoger la propiedad que entregó un Gobierno Nacional al municipio de Rionegro y queremos convertirlo en un gran parte público gratuito para los rionegreros”.

Otro escenario para entrenamientos

“Es tal la disposición que he tenido, que le envié un oficio a la Gobernación de Antioquia pidiéndole al gobernador Aníbal que, si nos permitía que el equipo se fuera a la Hostería Llanogrande, donde hace muchos años se concentraba Nacional y la Selección Colombia. Pero respondieron que no podían acceder a esta propuesta porque allí está funcionando una escuela de drogadicción. Habría que buscar sitios y tengo la disposición para buscar sitios, donde ellos se puedan ubicar para que estén cerca del estadio Alberto Grisales y puedan seguir teniendo sus actividades de entrenamiento y de competencia”.