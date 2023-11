Águilas Doradas: No entendemos el afán del alcalde, hay más problemas en el municipio

Paola Salazar, presidenta de Águilas Doradas, expresó su sorpresa y preocupación por la orden de desalojo de su sede deportiva en Rionegro de parte de la Alcaldía municipal. En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Salazar explicó cómo se presentaron los hechos y aseguró no entender las razones de la celeridad de la decisión.

¿Cómo sucedió todo?

“Lastimosamente, ayer, cuando llegamos a trabajar muy temprano en nuestra sede, nos sorprenden los funcionarios de la corregibilidad con semejante aviso de desalojo para el viernes a las 8:00AM. Llevamos todo el año, desde marzo, en este proceso, en el cual nosotros lo que hemos hecho es una defensa dentro de la ley y tratando que las cosas estén bien y tranquilas, yo no soy de conflictos, pero lastimosamente con esa nos levantamos ayer”.

¿Qué contrato tienen con la Alcaldía?

“En la anterior administración teníamos un contrato de comodato, luego fue reemplazado por un contrato de arrendamiento, en el cual, Águilas Doradas, a pesar de que solo usa 12 mil metros cuadrados de toda la sede, porque en la sede está la casa, está la cancha nuestra y hay otras dos canchas que usan los clubes aficionados del municipio. Pero en el contrato de arrendamiento, cuando llegó este nuevo Alcalde, nos informó que nosotros teníamos que asumir todo el mantenimiento, vigilancia. Nosotros accedimos, porque, pues, finalmente somos un proyecto donde nos interesa el desarrollo social y deportivo de la región, si podemos contribuir a que los clubes aficionados se beneficien de dicho escenario, pues bienvenido sea”.

¿Cuál es la principal inconformidad?

“Nosotros tenemos un contrato de arrendamiento, el cual se renovaba, no nos notificaron del vencimiento que debe ser, en los términos comerciales, porque un contrato de arrendamiento se rige en la ley comercial, y ahí radica toda la dificultad que hemos tenido. Nosotros, por ejemplo, teníamos un apartamento que necesitábamos ocupar y teníamos que avisar con tres meses de anticipación, porque la agencia nos dijo ‘no se lo podemos entregar y pedir a la persona que lo está ocupando’, lo mismo hacemos nosotros. Nosotros no desconocemos que el predio no es nuestro, no es de Águilas Doradas, siempre hemos dicho, tenemos un canon de arrendamiento, asumimos todo el mantenimiento de la sede, vigilancia, que nos cuesta muchísimo. En los términos de ley nosotros entregamos, pero atropellándonos como nos han atropellado todo el año es muy difícil”.

Mejoras a la sede

“Cuando recibimos en agosto del 2016 la sede estaba totalmente acabada, no le funcionaba ninguna instalación eléctrica, hidráulica, nada. Yo tengo un video y fotos de cuando recibí yo misma la sede y las mejores que le hemos hecho hasta hoy. Obviamente en el contrato está que Talento Dorado renuncia a todas esas mejoras, pero no nos importa por lo que te digo, porque es un proyecto socio-deportivo-cultural donde tenemos escuela de fútbol, donde los niños del municipio se benefician, donde el club Forjadores, que cobra por su escuela, se beneficia sin tener que pagar un peso de mantenimiento, donde otros clubes aficionados que compiten los fines de semana se benefician, patrocinamos todo eso y nos encanta”.

“No entendemos ese afán del Alcalde por una tutela cuando hay tantos problemas en el municipio, hay un barrio que se desbordó la quebrada y hay miles de damnificados, y que tenemos que desalojar en 40 horas ¿Cuál es el afán? Nosotros estamos a mes y medio de terminar el campeonato, de ir por esa primera estrella, de dejar en alto el nombre del municipio, hemos venido haciendo un trabajo espectacular en la comunidad y cuál es el afán de que en dos días le tenemos que desocupar ¿Qué va a hacer en un mes o dos meses que le faltan de mandato, por Dios?”

Relación con el Alcalde

“Veníamos de una excelente relación con el alcalde anterior. Con Rodrigo, si nos hemos reunido dos veces, no ha sido más. Yo he sido la que ha llevado la relación con él y nunca tuvimos dificultad, lo único es que ha tenido incumplimientos y mentiras de parte de la administración en todo. Él y yo nos hemos reunido en múltiples ocasiones, pero, lastimosmente, no se ha cumplido nada de los compromisos que se pactaron. Tenemos un estadio alquilado, el cual el canon de arrendamiento no lo fueron subiendo cada vez como ellos quisieron, ni siquiera fue el IPS, además tenemos que hacerle el mantenimiento al estadio ahora con la sede también tenemos arrendamiento hace dos años y medio, nunca hubo una pelea o un mal trato, definitivamente no contamos con su respaldo ni apoyo, sabemos que no le gusta el fútbol, pero independiente de eso nunca nos acompañó, solo el día que quedó alcalde y que lo invitamos a hacer el saque de honor, pero que recuerde nunca nos acompañó en estos cuatro años. Este año la relación se deterioro, tengo una enfermedad hace 20 meses y hasta en las incapacidades la señora corregidora me citaba a audiencias, ha sido un acoso tremendo no solo a la institución sino a Paola Salazar

No pierden el foco deportivo

“Estamos enfocados a que nuestros muchachos, los jugadores que viven en la casa hogar, tenemos jóvenes que han jugado partidos profesionales y viven en la casa hogar y ayer me manifestaban: ‘Doña Paola ¿Qué vamos a hacer?’ Tranquilos muchachos que nosotros no nos podemos desenfocar de lo que tenemos claro y para lo que hemos trabajo todo el semestre que es lograr nuestra primera estrella”.