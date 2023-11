Yoreli Rincón vuelve a abrirle las puertas a la Selección Colombia

Yoreli Rincón, figura con Atlético Nacional en la Copa Libertadores femenina disputada en Colombia, y panelista de El Vbar Caracol, aseguró en el programa que esperará un año, tal vez dos, para un posible llamado a la Selección Colombia Femenina.

El último partido de la volante santandereana en la Selección fue el 23 de abril de 2018 en la Copa América frente a Brasil, desde entonces, no ha vuelto a vestir la camiseta de la tricolor. En ese mismo año, Yoreli quedó campeona de la Copa Libertadores con Atlético Huila.

Después de todo lo que ha pasado, fuera del rendimiento dentro de la cancha, Rincón sigue con la esperanza de volver a ser tenida en cuenta por Angelo Marsiglia, hoy entrenador de la Selección de mayores: “Yo me propuse un año, de pronto emocionalmente 2 años. Si no se me vuelve a dar, salgo del país”, aseguró.

Yoreli Rincón nuevamente vuelve a abrirle las puertas a la Selección Colombia. Después de su gran actuación en la Copa Libertadores Femenina, donde finalizó tercera con Atlético Nacional, la volante de 30 años seguirá en el fútbol colombiano de momento.

La santandereana se perdió los últimos dos torneos de la Selección mayores, donde Colombia fue subcampeona de la Copa América en el país y avanzó hasta cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.