Iván René Valenciano: No consumí drogas, estaba en estado de embriaguez

Iván René Valenciano fue noticia en Colombia luego de que se conociera que fue arrestado por la policía de Weston, Florida, luego de sufrir un choque con otro vehículo. Si embargo, al momento del hecho, el exfutbolista se encontraba en estado de embriaguez, por lo que tuvo que pasar una noche en la cárcel y acudir a los tribunales a rendir declaratoria antes de ser liberado.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el segundo máximo artillero en la historia del fútbol colombiano con 217, salió al paso de los rumores y aclaró la polémica en torno al hecho, aludiendo a que fue detenido a raíz del choque y que no se encontraba bajo efectos de sustancias alucinógenas, pero sí reconoció que estaba en estado de embriaguez.

“Tuve un accidente el lunes en la mañana. Estaba con mi familia, estábamos en un asado, estuvimos hasta las casi las 6 de la mañana y dejé a mi señora, tenía que ir a echar gasolina porque tenía otro compromiso y era lejano de acá y salí y listo, fui a hacer una U permitida, pensé que el carro que venía de frente iba cruzar a la derecha y no, sino que siguió derecho y tuvimos el accidente. Me para la policía, hablan conmigo, me ponen un comparendo que es para una, dos o las cervezas que quieran, me llevaron al hospital y después a una cárcel, estuve ahí una noche, fui a los tribunales y me dieron libertad”, inició explicando El Bombardero.

Por su parte, Valenciano aclaró que ingresó a un programa del estado que consiste en que las autoridades pueden ir al lugar donde esté en cualquier momento y realizarle exámenes de orina, con esto, tras cuatro meses, podría recuperar su licencia de conducción.

“Entro a un programa del estado por 4 meses donde cada vez que quieran van a donde yo esté y me hacen una prueba de orina a ver si consumí alcohol. Para aclarar, pueden entrar a ver mi reporte, no aparece ni el grado de alcohol ni que consumí drogas, estaba en estado de embriaguez y tengo que reconocerlo, soy claro en esa parte porque siempre he sido directo”, agregó el exjugador de la Selección Colombia.

Luego de todo lo que especuló y las críticas que ha recibido, a Valenciano no le interesa lo que piensen los demás, pues para él lo más importante es el afecto de la familia y los amigos. “Lo más importante es que la familia es la que está contigo y los amigos y eso es más importante que cualquier comentario malintencionado que no debería afectar en lo más mínimo”.