Ley seca y restricción de parrillero para motocicletas, medidas para el día de los niños

Pereira

Con el fin de mantener el orden y la seguridad, principalmente de los menores de edad, durante el día de los niños o Halloween, las autoridades de Pereira y Dosquebradas han determinado varias medidas y restricciones que se implementarán entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

La secretaria de gobierno de Pereira, Karen Zape, pide a los ciudadanos que festejen con responsabilidad y respeto durante esta celebración.

“Habrá la prohibición de parrillero mayor de 14 años en la circulación de motocicletas entre las 5:00 p.m. del martes 31 de octubre, hasta las 5:00 a.m. del miércoles 1 de noviembre; también se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes desde las 5:00 a.m. del martes 31, hasta las 5:00 a.m. del miércoles 1 de noviembre. Los menores de 14 años no podrán estar en la calle después de las 11:00 p.m.,quienes sean sorprendidos en estos horarios serán trasladados a centros de protección para menores de edad; estará estrictamente prohibido el uso de armas traumáticas, de paintball, similares o réplicas que generen agresiones físicas, y no está permitido el uso de capuchas, máscaras o algún material que no permita la identificación del ciudadano mayor de 14 años”, indicó la funcionaria

Adicional a esto se prohíbe el traslado de escombros y cilindros, además del uso de espumas, cal, talco, harina u otros elementos para lanzar entre las personas y el transporte o uso de sustancias químicas e inflamables.

Por otra parte, las autoridades en salud hacen una serie de recomendaciones que van desde el tipo de disfraces que se usen, hasta el consumo de los dulces que se recojan, esto para cuidar a los niños, niñas y adolescentes durante la celebración de esta festividad.

“Un llamado a estos padres y cuidadores para que antes de consumir estos productos, como dulces, golosinas, galletas, bebidas o alimentos; deben verificar las condiciones de los empaques, las etiquetas y el estado de los productos, con el propósito de comprobar que estén en buen estado y sin adulteraciones, se debe evitar el consumo de comidas preparadas como postres o helados en sitios de expendio informal. Si en algún momento se presenta vómito, diarrea, dolor abdominal o alergia, se debe acudir inmediatamente a la Entidad Prestadora de Servicio de Salud, no automedicar a nuestros niños. También quiero recomendar que antes de aplicar algún producto en la cara, para hacer un maquillaje, debemos hacer una prueba en el antebrazo para verificar que no haya reacciones alérgicas”, así lo advirtió Bibiana Romero Olarte, secretaria de salud de Dosquebradas.

Es importante también asegurarse de que el disfraz sea cómodo, visible y no genere riesgos de asfixia o tropiezo, y evitar que las máscaras hagan difícil la respiración y visión.

En cuanto a los dulces, entregue solo confites, caramelos y bombones que estén bien empacados, fíjese en la fecha de vencimiento y deseche los que están húmedos, se adhieran al papel o tengan olor desagradable.