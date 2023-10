Alejandro Char salió a los barrios en su primer acto como alcalde electo de Barranquilla

Alejandro Char realizó su primer acto público como alcalde electo de Barranquilla, pues el mandatario llegó al barrio Villa Cordialidad, en donde compartió con sus habitantes y les hizo varias promesas, entre esas la construcción de un un puesto de salud, un colegio y un CDI

Char dijo que quiso regresar a esta población que lo recibió durante la campaña, como muestra de su compromiso con la comunidad.

“Con ellos es el compromiso y con ellos están las necesidades... muy abandonadas, una comunidad que no vive bien que vive aislada, sin servicios , sin salud, sin educación, no hay vías de acceso. El transporte público inexistente, los niños tienen que pasar una odisea para llevarlos a clases, no hay espacios para jugar, no hay parques... esto está en cero y por eso quería venir, primero para honrar un compromiso que les hice en campaña, porque para mi lo más lindo es cumplirle a la gente, yo creo que le devolví la esperanza, porque que pensaban algunos que era un promesa de campaña, pero no quería que quedara eso en el corazón de ellos”, aseguró el mandatario electo en su primer recorrido.

Char aseguró que hay trabajos que se pueden ir realizando desde el primero de enero, así como otros que –eventualmente- tomarán más tiempo como lo son: la adecuación del sistema pluvial, el acceso a la salud, educación, entre otros temas.

“Ya comenzamos a trabajar desde hoy, hay cosas que podemos resolver ya y otras que con más tiempo la haremos, hay un tema de agua pluviales, en esta época de lluvia y un tema de salud, creo que con algo provisional como una móvil de salud, las 24 horas, podemos resolver mientras construimos los centros”, puntualizó.

