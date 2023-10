Presuntas irregularidades electorales mantienen tensión en tres municipios del Atlántico

Tras el cierre de la jornada, simpatizantes del candidato Humberto Salim Raad del partido En Marcha, quien obtuvo 7.581 votos, han adelantado plantones denunciando presuntos fraudes electorales.

Una de las seguidoras de la campaña, advirtió que son varias las irregularidades que se han identificado y por lo que reclaman claridad y transparencia, pues ha manifestado que desde el mismo día de las elecciones se identificaron situaciones anómalas, tales como cambio en los tarjetones y la aparición de cédulas de personas fallecidas como si hubieran votado

“Se presentaron algunas anomalías como tal, una de ella pues los tarjetones que nos estaban dando se presentaban candidatos de otros municipios, algo que nosotros estábamos viendo que eso no era algo normal, entonces, el logo debería ir con el nombre de Palmar de Varela y venían con nombres de Campo de la Cruz, Suan y otros municipios. Otra cosita aparecieron muertos votantes, que quiere decir, que depronto hay cédulas que personas fallecidas aparecen como votantes y eso no nos parece algo normal”, afirmó la denunciante, quien solicitó que no se revelara su nombre.

“La comunidad no está conforme con el veredicto final puesto a que se habían hecho encuestas anteriormente y se había visto que Salim tenía más opción de ser alcalde, se están haciendo plantones. De todas maneras se están revisando para saber que es lo que está sucediendo”, agregó.

De acuerdo con la denunciante, a esto se suma que fueron anuladas sorpresivamente las credenciales de varios testigos y tras las elecciones, se dio una presunta manipulación de los votos, durante el traslado del colegio Agropecuario de Palmar, donde Salim obtuvo la mayor cantidad de votos, hasta el centro de vida donde se realiza el escrutinio.

Los hechos quedaron registrados en video.

“Llegó el listado de los testigos electorales que pueden estar en los lugares de votación, pero resulta que varios hicieron la inspección para reclamar sus escarapelas y resulta que no se encuentran, entonces, esto quiere decir que todos estos testigos fueron eliminados, y en muchas de las mesas de votación no habían testigos o solamente se encontraba un solo testigo y obviamente no era de la campa de Salim sino de la campaña contraria”, manifestó.

“Ayer, en horas de la noche, llegaron al Centro de Vida de Palmar de Varela de unos de los funcionarios de la Alcaldía y personal de ellos (la otra campaña) que están bajando el material de votación, hay evidencia de todo esto”, añadió.

Sobre Humberto Salim Raad Pérez hay que decir que el pasado 24 de octubre, a tan solo cinco día de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral notificó haber recibido una solicitud de revocatoria del candidato, por supuestamente infringir en doble militancia con la Colombia Humana.

El proceso fue asignado al magistrado Benjamín Ortiz, quien pidió sumar otras pruebas al expediente.

