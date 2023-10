“Conozco al padre hace un mes” dijo Mikhail Krasnov, candidato a la alcaldía de Tunja

Tunja

Hace algunos días el candidato a la alcaldía de Tunja Mikhail Krasnov, apareció en un video acompañado de un hombre vestido de sacerdote en donde el religioso le agradece al “profe ruso”, como se conoce al aspirante, por su apoyo a las expresiones religiosas de la ciudad.

“Estamos aquí frente a la primera iglesia de Tunja iglesia de San Laureano y nos encontramos acá con el profesor Mikhail porque estamos muy agradecidos por el compromiso que ha adquirido con los católicos, con los cristianos y con todo credo existente en Tunja, que se compromete a promocionar la Semana Santa, las navidades, el Aguinaldo boyacense y claro está, a promocionarnos y ayudarnos con las fiestas Marianas por todos sus cuatro años, gracias profesor”, se escucha en el video.

#Atención | La Arquidiósesis de Tunja se pronunció sobre el hombre que aparece vestido de sacerdote en un video con el candidato a la alcaldía de Tunja Mikhail Krasnov, afirma que no pertenece al Clero de la Arquidiósesis y tampoco tiene relación con la parroquia San de Laureano. pic.twitter.com/y2v5u79YQU — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 24, 2023

Un par de días después, la Arquidiócesis de Tunja se pronunció mediante un comunicado oficial en donde afirmó que el hombre vestido de sacerdote no pertenece al Clero de la Arquidiósesis y tampoco tiene relación con la parroquia de San de Laureano.

“La persona que aparece en el vídeo acompañando al candidato a la alcaldía de Tunja, vestida con traje eclesiástico, no pertenece al Clero de la Arquidiócesis de Tunja y no tiene ninguna relación con la parroquia de San Laureano”, se lee en el comunicado.

Además, afirman que la Arquidiócesis “respeta la diversidad cultural, religiosa y política de todas las personas”.

“La Arquidiócesis de Tunja es imparcial ante el apoyo a candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Respeta las diferentes formas de pensar y convicciones políticas de las personas y no apoya ninguna campaña política”.

Ante este pronunciamiento, Caracol Radio se comunicó directamente con el candidato Mikhail Krasnov, quien insistió en que el hombre que aparece junto a él en el polémico video es sacerdote anglicano y que el religioso emprenderá acciones legales ante los señalamientos.

“Es un padre de la Iglesia anglicana, como yo entiendo, el padre ya se enteró de todo lo que dicen que no es padre y va a denunciar, con abogados va a denunciar (…) lo importante es que quiero decir que yo no estoy desplazando a la gente de los barrios, realmente es padre, que no pertenezca a la Arquidiócesis pues también pertenece a la fe cristiana y a la espiritualidad que es Dios” dijo el candidato.

Explicó que el mensaje que quería enviar con el video era de apoyo a la religiosidad.

“Con este video, con el fondo de la iglesia de San Laureano yo quería hablar de espiritualidad, del turismo religioso que nosotros queremos desarrollar, entonces por eso el padre también me acompañó”.

Afirmó que conoció al religioso hace aproximadamente hace un mes.

“Realmente ahorita y últimamente ha llegado mucha gente a la campaña, entonces, como yo tampoco pido papeles, yo lo conocí hace como un mes a él con un grupo de la gente que se sumó a la campaña”, dijo y reiteró que el padre no hace parte activa de su campaña “él no hace parte activo del equipo de la campaña, el padre no sale a repartir volantes”.

Para finalizar afirmó que esta polémica hace parte de varios ataques contra su campaña.

“Es uno de los ataques tratando de tergiversar todos los mensajes que yo estoy mandando por redes sociales, aparte de todos los ataques, tengo videos de las personas que están quitándonos los carteles, en la noche me quitaron, me cortaron los cables de la luz de la sede, yo llegué un día a la sede hace como 10 días y me arrancaron los pendones de la sede (…) los motociclistas paran y quitan los pendones que la gente voluntaria, que con su propia plata hizo el pendón, lo colocó en su casa y pasa a la gente y lo sacan, lo quitan, lo arrancan, esas son campañas básicas, primitivas que están desarrollando otros candidatos en contra de nuestra candidatura”, resaltó.