Alberto Gamero, autocrítico tras empate con Chicó: Jugamos un segundo tiempo muy horrible

Millonarios no logró hacer valer su condición de local ante el Boyacá Chicó y, tras un partido opaco, terminó empatando 1-1 en El Campín, aplazando una fecha más su clasificación a los cuadrangulares finales. Alberto Gamero, técnico del vigente campeón del fútbol colombiano, fue bastante autocrítico con el juego de sus dirigidos.

“Hoy queríamos ganar, me parece que hoy hicimos un primer tiempo para ganar, ahí es donde está el gran problema de nosotros, no sé si de pronto es anímicamente, físicamente, pero es que el equipo hace un primer tiempo que tenía como aumentar el marcador, lo mismo pasó en el partido pasado. A veces entramos en una confusión grande con la pelota, que fue lo que nos pasó en el segundo tiempo”, reconoció Gamero en la rueda de prensa posterior al partido.

Y agregó: “hoy encontramos un Boyacá Chicó que en el segundo tiempo jugó bastante bien, nos quitó el balón y lo administró bastante bien, y uno de los problemas que tuvimos nosotros fue la inseguridad con el balón, errábamos muchos pases, a dos y tres metros y le errábamos al pase. Nos llenamos de inseguridad en el segundo tiempo, pero también vi en el segundo tiempo que si bien no llegamos, tampoco era un equipo que Chicó nos estaba llegando, nos hizo mucha posesión de balón, nos circuló el balón, pero no era que nos llegaba”.

“Un segundo muy horrible, muy malo, pero estos son los partidos. A veces jugando un segundo tiempo como el que nosotros jugamos no se pierde y no perdimos hoy, que era una de las tranquilidades. Vamos a ver si con esto nos alcanza o no nos alcanza, pero todavía nos quedan dos partidos. Hoy fue importante el punto, ante un rival que vino también a jugar, pero yo me quedó con el primer tiempo del equipo, el segundo tiempo vamos a mirarlo, vamos a corregirlo bastante. El primer tiempo fue bueno; el segundo tiempo fue malo”, concluyó al respecto.

Nómina alterna ante América

Millonarios podría clasificarse sin jugar, siempre y cuando Alianza Petrolera no supere a Nacional en Medellín. Ante esta posibilidad, el entrenador comentó que sin importar si se clasifica o no, para el juego ante América del próximo lunes, pendiente de la fecha 16, deberá usar una nómina alterna.

“Por eso queríamos clasificar hoy directamente, mañana hay un partido que nos puede clasificar directamente, pero tenemos jueves, viernes, sábado y domingo para mirar, vamos a hablar con el grupo, vamos a ver si hacemos esos exámenes CPK para mirar cómo están ellos también. Lo que nos queda es lunes, jueves, domingo, otra vez con Cúcuta allá en Cúcuta y jueves o miércoles con Equidad aquí. Hay unos que juegan hoy y vuelven a jugar el 8. Nosotros, afortunadamente, tenemos estos dos partidos de la Copa, donde queremos ir a la final ante un equipo bravo también”, explicó.

Y agregó: “vamos a mirar como está el grupo, mañana entrenamos también. Pase lo que pase, tendremos que llevar un grupo muy alterno allá, tendremos que variar, no vamos a llevar jugadores que vienen jugando consecutivamente cuando tenemos la posibilidad de que jueguen otros. Indudablemente que para el día lunes va a haber una nómina mixta, alterna, donde podamos ir a sacar un buen resultado también”.

Lesionados

Finalmente, expresó su preocupación por el retiro de Sander Navarro, quien tuvo una molestia muscular que lo obligó a retirarse antes del cierre del encuentro, ingresando en su lugar Stiven Vega. Al ser cuestionado por los lesionados, centró su preocupación en el joven lateral derecho.

“Hoy me preocupa más lo de Sander, eso me preocupa, viene de una seguidilla de partidos, uno tras del otro, con ese desgaste que hace en cada partido, me preocupa más hoy que el mismo Cataño y el mismo Vargas. Creo que Vargas, son tres, cuatro días que lo vamos a recuperar, lo mismo está Cataño, Perlaza ya está comenzando a hacer fútbol también. Yo creo que el único que tenemos nosotros fuera hoy es Valencia, que el sábado lo operan. Creo que vamos a tener la plantilla completa, el que más me preocupa es Sander con la salida de hoy, no sé qué habrá sentido para poder salir”, explicó.