Mackalister se sinceró: “No se ve mal Santa Fe, se ve mal todo el fútbol colombiano”

Millonarios derrotó 3-2 a Santa Fe en una nueva edición del clásico capitalino, dejando su clasificación a la vuelta de la esquina, mientras que amargó las aspiraciones del cuadro ‘cardenal’, que quedó cerca de quedar eliminado de los cuadrangulares finales.

En los minutos finales del encuentro y luego de una ‘tángana’ entre ambos equipos, el jugador de Millonarios, Luis Paredes, quedó tendido en el césped tras un duro choque con un jugador de Santa Fe, el equipo ‘embajador’ tiró la pelota fuera para que el equipo médico atendiera a Luis, al momento de reanudar el encuentro, Yeison Moreno no devolvió la pelota y estuvo a centímetros de anotar el empate.

La jugada desató la furia de Álvaro Montero, quien reclamó al joven jugador de Santa Fe que estaba infringiendo el juego limpio y que lo correcto era devolver el balón, rápidamente se armó una leve pelea entre los jugadores de ambos equipos que terminó con amarilla para Montero y para Moreno.

En la rueda de prensa post partido, el capitán del cuadro azul, David Macalister Silva, se refirió a la jugada y confesó haber hablado con Moreno: “Lo primero es no crucificar a Moreno, es un jugador joven. Le dije que esto hace parte de la lealtad y se lo dije a sus compañeros, no se ve mal Santa Fe, se ve mal todo el fútbol colombiano. Seguro que lo aprendió y no lo volverá a hacer”.

Tras la derrota, Santa Fe descendió a la casilla 11 de la tabla, a la espera de que termine la fecha 18, pues podría bajar un par de posiciones más; mientras que Millonarios se afianza en el cuarto puesto, con un partido aplazado.