Eduardo Méndez: “yo también soy hincha y a mí también me duele la situación que se vive”

Tras la salida de Hubert Bodhert, Independiente Santa Fe estrenará a su nuevo director técnico en el clásico capitalino. Este sábado 21 de octubre en El Campín será el debut de Pablo Peirano, quien tendrá la dura tarea de medirse ante Millonarios en su estreno, buscando igualarlo en puntos y conseguir un cupo entre los ocho mejores.

Eduardo Méndez, presidente del club, habló con El Alague de Caracol Radio sobre la realidad que enfrenta el equipo y la difícil tarea que tiene el entrenador uruguayo. “En el fútbol todo es posible, de pronto al recibir a un equipo con 23 puntos el técnico aspira meterse en los ocho y de ahí en adelante se sabe que los cuadrangulares son una lotería”, señaló.

A pesar de que reconoce que la hinchada solicita su renuncia, se mantiene positivo ante las posibilidades de clasificación con la legada de un nuevo planteamiento. “Entendemos el dolor que tiene el hincha, porque yo también soy hincha y a mí también me duele la situación que se vive. Van a llevar muchos volantes y pancartas donde piden la renuncia del presidente”, fue parte de sus expectativas sobre el ambiente del partido de este sábado.

Clásico capitalino

Horas previas al encuentro: Yo he hablado con algunos jugadores, he hablado con el técnico y hay tranquilidad, hay confianza en el trabajo que han desarrollado en estos días desde la llegada de él. Mañana (sábado) vamos a pelear ante un equipo importante, esperando un resultado favorable para poder entrar en los ocho, ya que los resultados se nos han dado.

Expectativas: Esperamos un estadio con su mayoría rojo, con algunas protestas y reclamos ante el presidente y las directivas. Mientras esos reclamos sean pacíficos, sin violencia y con respeto, siempre serán bien recibidos.

Boletería: A las 8 de la noche habían reportado la venta de 8.000 boletas, que sumados a los 6.000 abonados tendríamos una presencia de 14.000 hinchas. Creemos que 10.000 u 11.000 son santafereños y 4.000 hinchas de Millonarios.

Ambiente de los hinchas: Es un equipo maduro que supo recibir una reclamación que hace una hinchada que está urgida de resultados y de títulos, es comprensible. Sin embargo, siempre se ha manifestado por la directiva y los mismos jugadores que cualquier reclamo debe hacerse de forma pacífica y respetuosa. El grupo lo ha asimilado, supo entender y hoy en día está concentrado en el partido de mañana.

Actualidad del equipo

Nómina: No es la nómina más mala que tenga la liga, pero tampoco es la mejor, la máxima. Al comienzo de temporada yo escuchaba muchos comentaristas y ellos la catalogaron como una nómina aceptable que podía pelear y hacer un buen comportamiento en la liga, esperemos que estos tres partidos que quedan nos den buenos resultados y poder comprobar que la nómina es competitiva.

Balance: Lo malo fue la falta de regularidad, no tuvimos lo que se buscaba, por fuera nos fue muy mal, en Bogotá nos hicimos respetar, pero se perdieron dos partidos importantes contra Alianza y Águilas. Lo bueno fue que de todas formas se sumó y que faltando tres fechas aún tenemos oportunidad de lograr entrar a los ocho.

Hugo Rodallega: Él tiene contrato firmado hasta diciembre de 2024.

Rol en la presidencia

Estrategia: El mismo trabajo que tocó hacer en 2004, sacar al equipo de la crisis y armando equipos competitivos, casi similar a lo que se ha vivido en esta nueva etapa, llegando a finales y Copa Libertadores y después se dejaron algunas bases que fueron las que dieron oportunidad para que el equipo tuviera esa época donde se consiguieron algunos títulos. Pensamos que en esta oportunidad estamos desarrollando un trabajo similar donde estamos ya buscando un equilibrio total y donde los resultados deportivos van a venir en cualquier momento.

Errores como presidente: Uno comete errores, yo no voy a decir que no los he cometido, pero errores de buena fe. He tratado de ser equilibrado porque tengo que tener suficiencia para manejar a un equipo tanto administrativa, económica y deportivamente. Se cometen errores, no veo la necesidad de detallar cuál, sabemos que no todo ha sido a la perfección, pero hemos sido respetuosos, hemos armado equipos competitivos, nos alejamos de las situaciones de peligro. Esa fue la primera meta que nos pusimos desde que llegamos en el año 2019, estábamos con ese proceso y salimos de eso, se nos viene una crisis económica, la pandemia y nos ha tocado venir remando en los tres aspectos que he manifestado. Siguiendo con el trabajo, en muy poco tiempo se darán los resultados deportivos, que es lo que más nos hace falta.

Llegada de Pablo Peirano

Salida de Bodhert: Con Bodhert nos reunimos el domingo, llegamos a un acuerdo, pensamos que lo mejor era dar un paso al costado para evitar tanta presión, iba a ser complejo el funcionamiento de él y del equipo. Se llegó amistosa y tranquilamente a un acuerdo.

Contrato con Peirano: Hace seis meses habíamos tenido unas charlas y llegado a unos acuerdos económicos y deportivos en los cuales él iba a hacerse cargo del equipo. Desafortunadamente, donde se encontraba anunciaron su salida, por lo tanto, en el momento que se presenta la crisis de Bodhert, hicimos una llamada, afortunadamente se encontraba cerca, en Perú y facilitó su venida. Habíamos indagado, el profesor Pelusso nos había dado muy buenas referencias y habló con algunos jugadores con los que ganaron la Copa Sudamericana y los conceptos eran favorables. Creo que es una persona respetuosa, trabajadora y capaz. Eso facilito la llegada el profesor casi de manera inmediata.

Continuidad: Con Peirano firmamos hasta diciembre de 2024, esperamos tener la oportunidad. Lo que pasa es que tiene una presión, la hinchada está dolida, con alguna razón, por la que no se nos han dado los resultados deportivos. Pero el mensaje hacia esa afición es que las directivas encuentran seriedad, un trabajo y que lo más importante es que estamos construyendo bases sólidas para no disfrutar un solo año, sino muchos también.

Clasificación o siguiente temporada: En el fútbol todo es posible, de pronto al recibir a un equipo con 23 puntos el técnico cree y aspira meterse en los ocho y de ahí en adelante se sabe que los cuadrangulares son una lotería y todo puede ser posible.

Mensaje a la hinchada

Respuesta a la inconformidad: A toda la afición, a toda la hinchada, que crean que este equipo se va a entregar a morir y vivir hasta el último minuto este partido de mañana esperamos que el resultado sea favorable, así que nos abran las puertas. Entendemos el dolor que tiene el hincha, porque yo también soy hincha y a mí también me duele la situación que se vive. Van a llevar muchos volantes y pancartas donde piden la renuncia del presidente, pero todo tiene solución y si todos estos reclamos se hacen con el debido respeto sin utilizar la violencia, serán bien recibidos, no tenemos que ponernos con malestar o disgusto ante la afición, esto siempre serán aceptados y respetados como también queremos que nos respeten. La hinchada tiene razón en muchos puntos, pero también los directivos tenemos razón cuando sabemos que tenemos que sacar de la crisis a una institución tan grande como lo es Santa Fe.