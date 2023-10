Peirano calienta el clásico: “No pensamos en otra cosa que no sea ganarle a Millonarios”

Pablo Peirano, entrenado de Santa Fe (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images)

Este sábado 21 de octubre se jugará el clásico de la capital a partir de las 4:00 p.m. (hora colombiana). Previo al duelo, el nuevo director técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Peirano habló con El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada y reveló el plan que ejecutará para conseguirse un cupo entre los ocho. Deberá replicar su última victoria ante los dirigidos por Alberto Gamero en busca de la clasificación.

El entrenador uruguayo asumió el reto y estará al mando del equipo cardenal en este definitorio encuentro en el que deberán ganar para igualar en puntos a los azules. Aseguró que aunque hay aspectos por mejorar, el equipo tiene todas las opciones de pasar a la siguiente ronda. “Sí, hay nómina para competir y clasificar. Está dura esta parte final, pero hemos encontrado buena disposición de los futbolistas a la hora de trabajar y tienen muchas ganas de revertir la situación”, señaló el entrenador.

Afirmó que, de no clasificar, asumiría toda la responsabilidad. “Más allá de la necesidad que tenemos de los puntos, que es muy notoria, tenemos que hacer un partido inteligente para estar siempre buscando el resultado, pero también con un balance adecuado para las circunstancias”, concluyó de cara su primer partido.

Su llegada a Santa Fe

¿Qué siente al regresar a Santa Fe? Una felicidad enorme. Es un deseo cumplido el volver a estar en Santa Fe junto al profe Carballo, que fuimos los que participamos con Gerardo en ese trabajo en el año, así que una felicidad muy grande y también de reencontrarnos con gente que había estado con nosotros en aquella época y nos volvemos a encontrar. Hay unas cosas distintas por el tiempo que ha pasado, pero cuando pasan ese tipo de cosas, todo lo que hemos trabajado en esa etapa, marca y marca mucho porque son muchas emociones fuertes. Hay algo muy distinto a otras vivencias y eso también une a todo ese grupo de trabajo, los que estábamos en campo, los que estaban afuera, nos vamos encontrando. Un Tenjo un poco cambiado en algunos aspectos con mejoras, por supuesto, así que nos da una felicidad muy completa estar otra vez acá.

Relación con Gerardo Pelusso: Con Gerardo nunca dejé de hablar. Todo el tiempo hemos tenido una buena relación, cuando se viven cosas muy fuertes como las que vivimos, une muchísimo. Hay otros muchachos de esa generación que también han enviado mensajes porque es verdad que como entrenador él da mucha participación al ayudante, prácticamente Javier, Gerardo y yo estábamos en campo muchísimas horas, así que los muchachos me conocen bien y mi forma de trabajar. Haber tenido a Gerardo en el cuerpo técnico para poder ayudarme con los trabajos y que me haya dado la confianza de trabajar en el campo para mí fue un crecimiento muy grande, por eso el recuerdo de los muchachos con nosotros no solamente con él sino con el grupo de trabajo.

¿Ha hablado con los experimentados? Hablo con todos, no solo con los mayores, es una costumbre que tenemos de comunicarnos mucho con el futbolista. Puede haber una charla, un poquito más profunda por un tema de conocimiento, pero en esta semana y media de trabajo me acerco mucho a los futbolistas. Con algún mayor, algún tema en particular, pero no es que me vaya a buscar a los mayores para hacer una referencia, me gusta hablar con la mayoría, solo que con los mayores se habla de otros temas.

Cómo recibe al equipo

¿Está conforme con el equipo? Si uno toma al equipo y lo arma desde cero lo puede armar al gusto y no solamente al gusto del entrenador, sino con base en la identidad que tiene que tener Santa Fe, eso como una prioridad. Ahora, cuando viene un entrenador como en mi caso y yo adopto la situación, no vengo con la excusa de que esto no lo armé yo. Si yo acepto el trabajo, acepto las condiciones que el club me ofreció, acepto la planilla, los buenos jugadores que hay y mi trabajo no es si yo lo armé o no lo armé, mi trabajo es, adaptarme a las circunstancias y buscar lo mejor posible. Es una excusa que jamás pondría porque yo respeto mucho a los futbolistas.

Partido ante Tolima: La sensación de estar arriba, es espantosa. El estar arriba sin poder estar en el campo, es algo que a ningún entrenador le gusta. Lo que pude apreciar desde arriba, porque te pierdes muchas cosas de las sensaciones desde el campo. Pero desde la parte del equipo, del funcionamiento, de lo que habíamos trabajado en esos pocos días que tuvimos en la semana, hubo cosas que intentaron, que lo hicieron muy bien, otras cosas que intentaron y no salieron como esperábamos, pero nunca dejaron de intentar. Y algo que sí se notó, comparado a otro momento, es que no fue un equipo que recibiera tantas llegadas en contra. Un arquero que no tuvo una participación de pelotas de riesgo, que era algo que, si buscamos ganar, es importante que esté sólido en los aspectos defensivos y eso sí lo pudimos lograr y sobre el final tuvimos la posibilidad del empate. Lo que sí tenemos que mejorar es en la claridad de juego ofensivo para tener más chance de gol. Me gustó lo que habíamos podido entrenar en la semana, que fueron los comportamientos colectivos para mantener un equipo corto y nos quedó para mejorar la parte de la profundidad del equipo para hacerle más daño a los rivales.

Pronóstico del equipo

¿Hay nómina para clasificar? En este momento, sí, es un momento complejo que estamos viviendo, pero estamos con mucha confianza y muchas ganas de revertir la situación. Los muchachos que nos fueron a visitar el complejo lo hicieron de buena manera, así que por ese lado no hay nada para reprochar. Respecto a la nómina, sí, hay nómina para competir y clasificar. Está dura esta parte final, pero voy a hablar de la parte que nosotros hemos llegado para adelante. Hemos encontrado buena disposición de los futbolistas a la hora de trabajar y tienen muchas ganas de revertir la situación, por lo tanto, estamos todos alineados, en buscar entre todos salir adelante que es lo más importante en este momento.

¿Asumiría la responsabilidad si no clasifican? La responsabilidad siempre la tiene el entrenador, siempre que asume, por supuesto, eso es así, es ley en la vida del entrenador, nosotros asumimos toda la responsabilidad desde el primer día que llegamos hasta el último, pero es parte del trabajo, me siento tan responsable como todos los que estamos en el club en este momento.

Estrategias para el clásico

¿Estará en la raya para el clásico? Ya terminamos los trámites, así que, si no hay ningún inconveniente, estaría debutando este fin de semana en el campo.

¿Tienen posibilidades ante Millonarios? Nosotros tenemos la elección intacta de agarrar a Millonarios y pelear por la clasificación, es lo único que estamos pensando, no estamos pensando en otra cosa que no sea ganar y trabajamos en esta semana para que el camino sea ganar, es lo que más deseamos nosotros. Hay que hacer un partido inteligente, más allá de la necesidad que tenemos de los puntos, que es muy notoria, tenemos que hacer un partido inteligente para estar siempre buscando el resultado, pero también con un balance adecuado para las circunstancias.