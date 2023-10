Evento ‘Gobierno Escucha’ fue politizado e ideologizado: Gobernador de Córdoba

Montería

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, denunció que le fue negada la palabra en el evento ‘El Gobierno Escucha’ en Montelíbano, liderado por el Presidente de la República, Gustavo Petro, el jueves 19 de octubre.

El mandatario departamental manifestó sentirse decepcionado porque no fueron escuchados los mandatarios locales, a pesar de solicitar la palabra. Paradójicamente, en el acto de Gobierno Escucha, Benítez Mora no fue escuchado y, por el contrario, fue abucheado por los simpatizantes del Presidente Petro.

Las palabras del Gobernador se conocieron luego del evento organizado por la Presidencia de la República en Montelíbano, la tierra del Clan Calle, grupo político que tiene a Gabriel Calle Aguas, ex gerente de la campaña presidencial de Petro, como candidato a la Gobernación de Córdoba.

El Gobernador reiteró que no puede haber un diálogo cuando no hay interlocución, más en una zona que ha sido golpeada históricamente por la violencia, y que no le queda bien a un líder venir a generar espacios de división.

“Se manda un mensaje muy negativo al país. Sabíamos que a pocos días de las elecciones podía ser este tipo de escenarios politizados, ideologizados y buscar generar otro tipo de situaciones distintas y de verdad escuchar al pueblo”, agregó el gobernador.

Por último, lamentó que, desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de responder algunas inquietudes que de manera injusta le endilgaron, sin ser de nuestra competencia.