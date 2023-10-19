Sale del Ejército el general que usó la Escuela de Caballería como guardería

Bogotá D.C.

ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

Conforme a los autos de cierre de investigación allegados a este medio de comunicación, se evidenció que la actuación disciplinaria adelantada por el Ejército Nacional respecto de los hechos que se informan en esta noticia se concluyó mediante decisión de archivo del 23 de noviembre de 2023, adoptada después de la valoración integral del material probatorio recaudado. En dicha providencia, la autoridad disciplinaria determinó que no se configuró conducta constitutiva de falta disciplinaria atribuible al Mayor General Álvaro Vicente Pérez Durán, que las conductas presuntamente investigadas no existieron, que los hechos relacionados con supuestas órdenes para alojar el equino, utilizar recursos institucionales o sufragar gastos con recursos del Estado no ocurrieron, y que no existía prueba que arrojara indicios de responsabilidad, razón por la cual no había mérito para formular pliego de cargos ni citar a audiencia y se dispuso el archivo de las diligencias.

Así las cosas, el Ministerio de Defensa mediante Auto de Valoración Indagación Disciplinaria del 23 de noviembre 2023, resolvió en los siguientes términos:

“Resuelve

PRIMERO: ARCHIVAR la indagación disciplinaria No. 008-2023COEJC y SIDAE 28594, adelantada contra los señores Mayor General ALVARO VICENTE PÉREZ DURÁN, Teniente Coronel RONALD ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA, y el señor Mayor JHONATAN CARDONA ÁLVAREZ, por los hechos relacionados con presuntamente haber ordenado la tenencia de la Yegua “LA CONQUISTA” en las pesebreras de la Escuela de Unidades Montadas y Equitación del Ejército “ESUME”, sin el lleno de los requisitos legales y por la utilizaciones de recursos fiscales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. EJERCITO NACIONAL- ESCUELA DE UNIDADES MONTADAS Y EQUITACIÓN DEL EJÉRCITO “ESUME”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído."

Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación ordenó igualmente la terminación y archivo de las diligencias al reconocer la existencia de cosa juzgada material y la aplicación del principio non bis in idem. Por estos hechos no se impuso sanción disciplinaria alguna al Mayor General (r) Álvaro Vicente Pérez Durán. Dicha decisión fue emitida por la Procuraduría General de la Nación-Sala Disciplinaria de Instrucción mediante Auto de Cierre de Investigación Radicado No. IUS E-2023-683784 IUC D-2023-3263653 del 7 de abril de 2025, en los siguientes términos:

“RESUELVE

PRIMERO. Ordenar la terminación de la actuación y el consecuente archivo de las diligencias a favor del mayor general Álvaro Vicente Pérez Durán, a quien se le deberá notificar la presente actuación."

Luego de la polémica generada por el supuesto uso indebido de la Escuela de Caballería en el norte de Bogotá, el general Álvaro Vicente Pérez dejó de ser el segundo comandante del Ejército Nacional al solicitar su retiro voluntario.

El oficial Pérez está siendo investigado por presunto peculado al guardar de manera irregular su yegua llamada ‘La Conquista’ en la Escuela de Caballería. La inspección de las Fuerzas Militares abrió un proceso preliminar para determinar si hay fallas disciplinarias.

En el PQR (Petición, Queja y/o Reclamo) que llegó a la institución castrense, los gastos de veterinaria, alimentación y manutención de ‘la Conquista’ estarían a cargo del Ejército Nacional con recursos públicos, y no del general Pérez, incurriendo en un posible peculado.

Una de las misiones de esa Escuela es la de preparar instructores de equitación, entrenar jinetes y adiestrar caballos para la práctica y el fomento del deporte ecuestre, así como representar al Ejército Nacional en competencias de este deporte a nivel nacional e internacional.

Por eso, dice la denuncia y la fuente, la Escuela cumple una misión constitucional y no es para guardar o cuidar los caballos del general Pérez Durán, entonces segundo comandante del Ejército Nacional.

Junto a él también pidió baja del Ejército el general Rudy Arias Rodríguez, quien estaba como Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas.