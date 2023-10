“Transformación de EPS en Gestoras de Salud y Vida debe preservar gestión integral”: Acemi

Colombia

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, envió una propuesta al Gobierno Nacional, a propósito de la discusión de Reforma a la Salud en el Congreso de la República, para que la transformación de las EPS en Gestoras de Salud y Vida preserve la gestión integral de la salud de la población.

De acuerdo con Acemi, la propuesta de transformación de las EPS en Gestoras de salud y vida como está planteada en el proyecto desconoce en, gran parte, el alcance de lo que significa la responsabilidad sobre la gestión del riesgo en salud de la población.

“La ambigüedad en los roles y las responsabilidades, como se señala, por ejemplo, entre las Gestoras, los CAP, y la entidad territorial, desvirtúa la función de agencia de los pacientes y amenaza la atención integral en salud. Creemos que es indispensable preservar las funciones asociadas a la gestión del riesgo en salud y del riesgo operativo en las Gestoras de Salud y Vida, sin fraccionamiento en la responsabilidad de la atención y preservando su integralidad”, aseguró Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi.

En cuanto al riesgo financiero, aseguran que se exonera a las Gestoras de esta obligación, ahora en cabeza del Estado, quien asigna a la ADRES la función de pagador único del sistema. De modo que insisten en que el proyecto debe incluir la eliminación de los requisitos de habilitación financiera que se exigen hoy para las EPS.

“Es importante señalar que, en todo caso, y en cualquier modelo que se adopte, es necesario que se mantenga un Plan de beneficios explícito, único y universal y desde luego que la figura de prima o cápita, hoy (UPC) persista”, agregaron.

En esta propuesta, señalan que la misión de las Gestoras de Salud y Vida debe ser la gestión del riesgo en salud de su población afiliada.

De este modo, aseguran que las Gestoras de Salud y Vida deben afiliar a la población y asegurar la continuidad de su atención a lo largo del sistema, asumir de manera integral la gestión del riesgo en salud de la población afiliada, conformar y articular una red integrada e integral de prestación de servicios.

Esto además de definir e implementar modelos innovadores de atención en salud mediante acuerdos con su red e implementar modelos preventivos y predictivos, incluir a los Centros de Atención Primaria requeridos dentro de su red para atender de manera integral a la población afiliada, y establecer modelos eficientes y efectivos de gestión entre sus integrantes, públicos y privados.

“Lo que nosotros estamos planteando es que, para poder responder en debida forma por los usuarios, necesitamos poder hacer una administración integral y completa de la atención en salud. Eso supone como lo hemos dicho, que no desintegremos los servicios y que respondamos desde la atención primaria hasta la alta complejidad por nuestra población”, añadió.

Además, explican que el modelo de gestión financiera debe considerar que las Gestoras no administren recursos públicos ni parafiscales y solo reciban el pago por sus servicios, así como que no estén obligadas a cumplir con el actual régimen de habilitación financiera, y que no estén obligadas a cumplir con el actual régimen de habilitación financiera.

“Toda vez que la ADRES es la financiadora de todas las tecnologías disponibles en el país que no se encuentren excluidas en los términos de la Ley Estatutaria en Salud, no debe mantenerse la figura del PBS con cargo a la UPC y Presupuestos máximos, será un solo paquete de beneficios con listado negativo y política de ampliación gradual de coberturas”, se lee en la propuesta.

Ante esto, proponen que las Gestoras de Salud y Vida tengan una razón social que las identifique y que exprese su naturaleza de ser Gestora de Salud, tengan personería jurídica, y tengan como objetivo la gestión del riesgo individual en salud, la afiliación y registro de la población al Sistema General de Seguridad Social en Salud así como la promoción, gestión, coordinación, y control de los servicios de salud de las Instituciones Prestadoras de Servicios con las cuales atienda los afiliados y su familia.