Antioquia

Por primera vez, más de 600 personas cruzaron el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, cuya extensión es la más larga de América con una longitud de 9.7 kilómetros.

El recorrido fue encabezado por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, luego de alcanzar el cale, o unión de los dos frentes de obra, el pasado seis de octubre.

Esta obra une a los municipios de Giraldo y Cañasgordas, en el Occidente de Antioquia y permitirá comunicar a Medellín con el Urabá en cuatro horas y media.

Esta conexión se hace fundamental toda vez que para esa subregión se espera la construcción de tres puertos, una línea ferrea principal y una conexión bioceánica, entre otros desarrollos.

“Estamos haciendo ya el cruce del túnel más largo de toda América. Yo siempre he dicho, yo no sé cuántas construcciones puedan decir eso en Colombia, pero creo que es la única. Que tengamos el puente, el edificio, el aeropuerto, la universidad, el hospital. No, tenemos el túnel más largo de América. Ese es un motivo de orgullo para los antioqueños, para los colombianos, para nuestra ingeniería, para los constructores, para los gobiernos comprometidos, para todos. Y ese motivo de orgullo nos debe llenar también de energía y de fuerza para seguir afrontando retos hacia el futuro”, expresó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

Actualmente el túnel avanza en el proceso de pavimentación y revestimiento y refuerzo de concreto, para quedar a disposición de las obras que deberán asumir el Gobierno Nacional.

El recorrido fue acompañado por los alcaldes de la región, empresarios, el gabinete departamental, delegados de diferentes municipios que se impactan con esta obra y una agrupación musical.