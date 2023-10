Nueva polémica por declaración del presidente Petro sobre guerra en medio oriente

Colombia

A través de su cuenta de X, el jefe de estado publicó un extenso mensaje en donde aseguró que el grupo extremista Hamas era un invento de la agencia de inteligencia exterior israelí, conocida como mosad para dividir el pueblo palestino.

Según el mandatario con esta estrategia tendrían excusa de castigar a la población.:“El terrorismo como decía Habermas, como toda violencia, es la ausencia de comunicación. Reemplazar el dialogo entre pueblos dignos para reemplazarlo por el puro apartheid y la represión, solo crea el terrorismo desesperado y asesino. El final del terrorismo es uno: abrir los caminos de comunicación entre los pueblos, Pero lo que quieren en realidad es expulsar el pueblo palestino de su antigua tierra y destruirlo. Lo que vemos es una “ratzia”,

Sumado a esto, el jefe de estado aseguró “del pueblo judío aprendí que uno en cualquier lugar y tiempo debe oponerse a la destrucción de los pueblos”.

Además, Petro aseguró que los tiempos de la barbarie son los tiempos de la crisis climática “un liderazgo incapaz del mundo ha decidido usar el poco tiempo que tenemos para salvar la especie y la vida en bombardear miles de niños. Si hablan del mal, ese es el mal. Perder el tiempo irredimible de la vida”.

Expresidente Duque responde

El expresidente Iván Duque cuestionó esta declaración del presidente señalando: “Es torpe decir que el Mossad, creado en 1949 y reorganizado en 1951, creó Hamás en 1987. Es TORPE no reconocer que Israel fue agredido por el terrorismo que asesinó civiles inocentes, incluyendo colombianos”.

Dijo además que es ‘torpe’ e infame no condenar a Hamás y ubicarse en el anti-semitismo. “Israel está bajo el peor ataque de su historia y hasta que Hamás no sea desmantelado por completo, no habrá posibilidad alguna de paz”.

Según el ex mandatario sólo aquellos que han justificado el terrorismo, llamándolo “revolución”, son capaces de situarse al lado de los criminales y no del pueblo agredido”.