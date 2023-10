James Rodríguez, el mejor de la fecha eliminatoria: estuvo cerca de los 10 puntos

James Rodríguez (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

James Rodríguez volvió a enamorar en el Metropolitano. Si bien el resultado no fue el esperado para la Tricolor, con un empate en el que no se ganó un punto, sino que se perdieron dos, la actuación del ‘10′ no fue ajena a ese marcador. El volante cucuteño sobresalió en medio de un conjunto opaco, siendo el punto más alto gracias a su gol, la asistencia que le contaron en la anotación de Matheus Uribe y en la generación de juego del onceno de Néstor Lorenzo.

Tanto fue el despliegue y la repercusión que tuvo James, que Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, elogió su participación y se mostró sorprendido por el rendimiento que demostró. “Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista”, dijo al terminar el compromiso.

Rodríguez, quien marcó el primer gol de la tarde y llegó a su anotación número 27 con la Tricolor y la 12 a nivel de Eliminatorias, salió inconforme con el resultado, pero feliz por haber vuelto a marcar en Barranquilla. “Es una sensación linda marcar con tus hermanos, con personas que te quieren mucho y eso es mucho más lindo (...) Quería hacer un buen partido independientemente si hacía gol o no, quería ayudar para que el equipo ganara, para que mis compañeros se sintieran cómodos”.

James, el mejor de la tercera fecha de la Eliminatoria

SofaScore publicó el equipo ideal de la tercera jornada de las clasificatorias, donde el nombre del colombiano destacó. Durante el partido, obtuvo una calificación de 9.1, la más alta de toda la fecha. Entre las estadísticas que logró en 81 minutos, destacan los 41 pases precisos (85.4%), cinco pases clave generados, 4 balones largos completados, 2 grandes ocasiones de gol y dos duelos en el suelo ganados.

Con esa puntuación, era claro que el capitán de la Tricolor iba a aparecer entre los mejores de la jornada, pero no hubo uno mejor que él en el desarrollo de esta. Además de James, aparecen 3 chilenos, 2 argentinos, 2 brasileños, 2 venezolanos y un ecuatoriano. Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay no aportaron ningún futbolista a la nómina

El 11 de Sofascore: Romo (Venezuela); Medel (Chile), Gabriel (Brasil), Otamendi (Argentina); De Paul (Argentina), Caicedo (Ecuador); Bello (Venezuela), Valdés (Chile), Rodríguez (Colombia), Neymar (Brasil); y Sánchez (Chile).