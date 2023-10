Marcelo Bielsa, sorprendido con James: No pensé que ese fuera su estado de forma actual

Marcelo Bielsa, director técnico de Uruguay. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, hizo un balance sobre el partido de la fecha 3 de eliminatorias suramericanas ante Colombia, juego que terminó empatado 2-2. El entrenador argentino valoró el punto logrado, destacando la manera en la que se consiguió.

“Tiene valor (el punto conseguido), lo conseguimos cerca de que el partido estuviera por finalizar (…) El cierre, fue positivo”, aseguró Bielsa en la rueda de prensa posterior al juego. Su equipo logró empatar el encuentro desde el punto penal en tiempo de reposición, gracias al cobro de Darwin Núñez.

Sobre la actuación de sus dirigidos, el seleccionador destacó lo hecho por los central Sebastián Cáceres y Ronald Araújo, además de aceptar que les costó rendir la segunda mitad: “Hubo algunas actuaciones muy sólidas. El caso de Cáceres, de Araújo le dieron consistencia al equipo. Después tenemos problemas evitables en las pelotas detenidas. El partido tuvo muchos matices. Un primer tiempo en el que jugamos mejor, pero en el segundo nos costó aprovechar los momentos buenos del equipo”.

¿Cómo se sintió en Barranquilla?: “Encantado de estar acá por la amabilidad que distingue a la gente de su país, la de Barranquilla especialmente. Todo lo que recibimos fueron atenciones, así que estoy muy agradecido”.

Su opinión de James: “Es un jugador con antecedente, virtudes, recursos. Sinceramente yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista, pero sí sorprende de algún modo al estar retomando la posibilidad de jugar con regularidad y eso es indispensable para adquirir un estado de forma para mostrar sus virtudes”.

Preparación física ante el calor de la ciudad: “Es difícil jugar a la temperatura y hora que nos tocó, pero es una dificultad para los dos equipos. Sinceramente tengo la sensación que el espectáculo fue bueno y que los dos construimos un buen partido de fútbol”.

La posible mano de James en el segundo gol de Colombia: “Los encargados de juzgar tienen infinitos recursos tecnológicos para valorar la acción y como son especialistas y tienen esa función, me parece que no vale la pena agregar opiniones desde un lugar diferente al que corresponde, que es respetar la forma en que interpretan los que tienen la responsabilidad de impartir justicia”.