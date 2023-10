Mi aspiración a CRQ fortalece mi candidatura a la gobernación: Luis Carlos Serna

Armenia

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El décimo octavo invitado de los aspirantes fue Luis Carlos Serna candidato a la gobernación del Quindío por el Pacto Histórico. Es administrador de Empresas Agropecuarias, licenciado en Biología y Educación Ambiental, Magister en Educación. En cuanto a su experiencia laboral actualmente es diputado en la asamblea del Quindío, docente universitario de varias universidades de la región, coordinador científico de la Red Nacional en Biodiversidad.

En diálogo con Caracol Radio se refirió a la polémica por su aspiración para asumir la dirección de la CRQ en medio de la actual contienda electoral. El candidato manifestó que la razón principal a inscribirse para dirigir la autoridad ambiental es por responsabilidad ciudadana ya que es conocedor de las complejidades en esa materia.

Explicó que la elección para la corporación es el 25, es decir antes de las elecciones por lo que no lo inhabilita y le permite continuar con miras a la gobernación. Resaltó que si es elegido en la CRQ esperara resultados porque si es gobernador renunciaría a ese cargo de dirección.

Sobre la consulta de cafeteros por la afectación que han tenido en pérdida de hectáreas afirmó que es indispensable recuperar las economías locales. Fue enfático que desde hace mucho tiempo se ha direccionado todo el esfuerzo a la inversión extranjera que poco beneficia a los productores del departamento. Resaltó que pretende a través de las vocaciones ejercer una producción responsable para cuidar el medio ambiente por eso es clave la agroecología.

Respecto a la financiación de la campaña reconoció que la misma es austera puesto que es con recursos propios precisamente de su ejercicio como diputado. Afirmó que se han enfocado en un ejercicio muy ciudadano por lo que es la campaña más económica a la gobernación del departamento ya que no superan los 20 millones de pesos. Fue claro que su capital es humano y no monetario puesto que es calve el encuentro ciudadano.

Finalmente, en cuanto a la pregunta de que si no fuera candidato por quién votaría o definitivamente no lo haría mencionó que no daría su voto a Jorge Ricardo Parra porque considera representa las estructuras que desea derrotar en las urnas.

Destacó que ante la oposición a su candidatura sobre quienes dicen pertenecer a los partidos alternativos reconoció que es normal en el ejercicio político.

A un mes de las elecciones, las autoridades de Armenia entregan parte de tranquilidad

Voy hasta el 29 de octubre buscando sumar esfuerzos: Candidato José Ignacio Rojas