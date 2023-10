Voy hasta el 29 de octubre buscando sumar esfuerzos: Candidato José Ignacio Rojas

Armenia

Continuamos en nuestros noticieros de Caracol Radio escuchando a los candidatos a la alcaldía de Armenia y gobernación del Quindío en un espacio pedagógico para que expongan las diferentes propuestas.

El décimo quinto invitado de los aspirantes fue José Ignacio Rojas Sepúlveda, candidato a la alcaldía de Armenia por el Nuevo Liberalismo. Es Licenciado en Tecnología Educativa de la Universidad Del Quindío, Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial en la Universidad Santo Tomás. Además, obtuvo tesis meritoria como Magister en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de Manizales y adelantó el primer ciclo de doctorado en Bienestar Social y Desarrollo Local en la Universidad de Valencia (España).

En cuanto a la experiencia laboral fue Asesor de Temporalidad y Reasentamiento del FOREC (durante la reconstrucción del Eje Cafetero), Coordinador técnico del POT de Armenia, secretario de Planeación del Quindío, gerente encargado de la RAP del Eje Cafetero; asesor de gobiernos locales en diferentes regiones del país.

En diálogo con Caracol Radio fue enfático en afirmar que irán hasta el final del proceso electoral y que están abiertos al diálogo con otras candidaturas que deseen acompañarlo. En caso de lograr el triunfo el próximo 29 de octubre extendió la invitación a las alcaldías de los municipios de Salento, Calarcá, Circasia, Tebaida y Montenegro para conformar una asociación de municipios con el fin de trabajar en temas como la movilidad, servicios públicos y medio ambiente.

Sobre el plan de ordenamiento territorial dijo que fue construido en 2009 y para la revisión es necesario que la gobernación entregue dos insumos que consisten en el estudio de microzonificación sísmica y estudios básicos de gestión del riesgo. Fue claro que se debe construir sobre lo construido por eso es fundamental actualizar el plan vial, el sistema de infraestructura apuntando a hacer una revisión de la normatividad.

En cuanto a la financiación de la campaña reconoció que han sido aportes de empresarios que creen en su proyecto. Explicó que cuentan con donaciones de tiempo y en el componente financiero donde han realizado hasta rifas para obtener los recursos que permitan costear la publicidad.

Finalmente, respecto a la pregunta de que si no fuera candidato por quién votaría o no lo haría dijo que por James Padilla candidato a la alcaldía de Armenia no votaría puesto que representa lo que se quiere derrotar que es el continuismo. Dijo que votaría por Stefany Gómez e Iván Paéz que considera con propuestas serias para la ciudad.

Agregó que trabaja de la mano con el candidato a la gobernación del Quindío, Juan Miguel Galvis para generar líneas de trabajo común y gestión articulada.

