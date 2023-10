“Si MinInterior no viene, interpondremos tutela ante C.Constitucional”: Indígenas Embera

Bogotá

La comunidad Emberá Katio, que se ha asentado en el Parque Nacional durante más de 48 horas, no ha logrado llegar a un acuerdo con las autoridades nacionales y distritales en las mesas de trabajo por lo que permanecerán en el parque hasta resolver la situación.



Los líderes de la comunidad Emberá asentados en el Parque Nacional advierten que, de no recibir respuesta del gobierno nacional, interpondrán una tutela ante la Corte Constitucional para garantizar el mínimo vital de las comunidades.



Lot Villazón, líder de la comunidad, solicita la presencia del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como punto de partida para continuar las mesas de trabajo. También proponen la reubicación temporal de su comunidad en un predio en el sector del humedal la Conejera, que anteriormente pertenecía al DAS y ahora es propiedad de la SAE (Sociedad de Activos Especiales).



También se solicitó a la alcaldesa Claudia López la provisión de carpas, plásticos y cobijas para ayudar a las familias indígenas a pasar la noche en el Parque Nacional.



Cabe recordar que en horas de la mañana, hubo una reunión entre las directivas del ICBF, la Policía Metropolitana de Bogotá y gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno evaluaron el estado de salud de los niños en el asentamiento. Durante la reunión, se advirtió a los líderes indígenas que el parque no es un lugar adecuado para que los menores permanezcan.



Según las autoridades distritales, en este momento hay alrededor de 100 integrantes de la comunidad, pero los líderes indígenas afirman que son 360 personas y que no permitirán la llegada de más.



Tanto la guardia indígena como la Policía Metropolitana trabajan en conjunto para establecer un perímetro seguro y evitar cualquier riesgo para los niños de la comunidad.