Miércoles 11 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Árboles caídos, vías obstruidas y daños en las redes de energía dejó fuerte vendaval en las últimas horas en varios municipios del Quindío.

En la vía Armenia Club campestre la Tebaida un gigantesco árbol cayó bloqueando una parte de la carretera, también se presentaron emergencias en el corregimiento de Pueblo Tapao, Montenegro, Quimbaya y Filandia

Desde la Empresa de Energía del Quindío, Edeq reportaron que, como consecuencia de los vendavales y tormentas eléctricas presentadas en la tarde de ayer martes 10 de octubre, hubo afectación en la prestación del servicio de energía en diferentes sectores rurales y urbanos del departamento.

Los daños se presentan principalmente por el impacto que generan los fuertes vientos sobre la vegetación, lo que ocasiona caída de árboles, ramas y objetos sobre las redes de energía en zonas rurales de municipios como La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Armenia.

el personal operativo de la Edeq continuará hoy trabajando en la identificación de los puntos que presentan fallas y ejecutando acciones de mantenimiento para restablecer el servicio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a través de la Circular 045, anunció el inicio de la segunda temporada de lluvias con influencia del fenómeno El Niño para las regiones Andina y del Caribe.

Y es que históricamente la temporada inicia la segunda quincena del mes de septiembre en estas regiones y algunas zonas de la Pacífica, registrándose un progresivo incremento en las cantidades de precipitación en relación con las que normalmente se presentan durante julio y agosto.

Pese a que el fenómeno El Niño calienta la atmosfera y aumenta la temperatura en la Tierra, es habitual que se contemplen granizadas, vendavales, deslizamientos, crecientes y tormentas eléctricas, además de incendios de cobertura vegetal y desabastecimiento en las fuentes hídricas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades investigan un presunto feminicidio en zona rural de Calarcá en la vía La Línea donde una mujer fue encontrada atada de manos y pies con varias heridas por arma corto punzante

Y es que la víctima fue identificada como Asenet Álvarez de 45 años que fue encontrada por sus propios familiares con varias heridas y sin signos vitales.

De acuerdo con el secretario de Gobierno del municipio, Juan David Ospina ya tienen un sospechoso identificado del presunto feminicidio por lo que esperan pronto generar la captura pertinente que permita esclarecer el lamentable hecho.

Explicó que la Policía del Quindío atendió el requerimiento y avanzan en la recolección de pruebas para determinar las causas en conjunto con la Fiscalía seccional del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

el coronel Pedro José Saavedra, comandante de la Policía departamental se refirió a la situación de criminalidad donde evidenció que los homicidios van en aumento respecto al año anterior.

Y es que en lo corrido del 2023 ya son 146 casos en comparación con 116 del año 2022 y en la capital quindiana son 71 de este año contra 56 del año pasado.

A pesar del panorama resaltó que continúan articulando esfuerzos para disminuir la problemática que ya ha dejado resultados como es el caso del municipio de Montenegro que lleva más de 30 días sin homicidios.

Vale anotar que el ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes y las riñas son las principales causas de los homicidios en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

176 armas blancas han sido entregadas en el marco del plan desarme en Calarcá

En medio de las jornadas que adelantan las autoridades del municipio en diferentes sectores han logrado persuadir a la comunidad para que entreguen las armas blancas con el fin de disminuir los hechos delictivos y las problemáticas sociales relacionadas con las riñas.

El secretario de Gobierno de la localidad, Juan David Ospina reconoció la importancia del programa que establecen cada viernes donde en la primera actividad fueron entregadas 34 armas, en la segunda 50, tercera 36 y la cuarta 56 que se realizó recientemente en el barrio Lincoln.

Manifestó que llevan a las zonas charlas educativas, actividades culturales, recreativas y deportivas para impactar positivamente en los ciudadanos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para garantizar el orden y la seguridad en las próximas elecciones regionales programadas para el 29 de octubre, la Policía Nacional dio a conocer en el consejo de seguridad extraordinario, que entre 120 y 150 policías reforzarán el pie de fuerza en el Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los casos de hurto en diferentes sectores de Armenia en especial el robo de espejos y otros elementos de los vehículos en la capital del Quindío

Yudi Montoya presidenta de la junta de acción comunal del barrio Terraza Jardín al sur de Armenia cerca al barrio La Grecia manifestó que desde hace dos semanas están cebados los ladrones en especiales habitantes en condición de calle robando las fundas de los carros, los espejos y otros accesorios, incluso detuvieron dos mujeres cuando estaban cometiendo el hurto

El alcalde de Armenia José Manuel Ríos no desconoció la problemática del hurto, pero señaló que en estos casos la situación es más grave porque son delitos menores y excarcelables lo que desmotiva a la fuerza pública porque capturaron a los delincuentes, pero en menos de 24 horas ya están en libertad, sin embargo, invito a la denuncia para hacerle frente a este delito.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Representante a la cámara del partido liberal del Quindío, Piedad Correal Rubiano se mostró molesta por la forma como se está adelantando el debate a la reforma a la salud en cámara,

La congresista dijo que un tema tan importante que merece todo el análisis no se puede aprobar a pupitrazo como está ocurriendo y por eso hizo un llamado al presidente de la cámara Andrés Calle para que deje los afanes y permite organizar el debate por temas, la discusión continua hoy en el congreso.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con la presencia del ministro de transporte William Camargo, mañana jueves 12 de octubre a las siete de la mañana se cumplirá la entrega del nuevo puente el alambrado entre Quindío y Valle del Cauca sobre el río la vieja, justo a seis meses del colapso de la anterior estructura

El alcalde de Armenia José Manuel Ríos, destacó la importancia de este nuevo puente ya que el valle del cauca es un acto fundamental para la reactivación económica de la región

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia denuncian que inescrupulosos están ofreciendo créditos utilizando el programa Brilla de Efigas

A través de redes sociales ciudadanos evidencian la entrega de volantes en el barrio Simón Bolívar de la ciudad donde ofrecen créditos por hasta seis millones de pesos en electrodoméstico.

En la publicidad señalan “¿Necesitas dinero? Por medio de tu factura de GAS lo puedes hacer realidad, Brilla más que un crédito un cupo para ti”.

Un oyente de Caracol que prefirió hacer la denuncia de manera anónima indicó que es muy preocupante la situación por lo fraudulenta ya que insistan a los arrendatarios a acceder a esos créditos por eso exige a las autoridades competentes realizar seguimiento y evitar este tipo de hechos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre el tema consultamos a la empresa Efigas donde advierten que la práctica está en contra de las políticas del programa de Brilla.

Diana María Serna, jefe de financiación no bancaria explicó que no entregan dinero a cambio del cupo por lo que es una modalidad fraudulenta.

Mencionó que el propósito del crédito de financiación no bancaria es facilitar la vida de más de 500 mil usuarios de gas natural en el Eje Cafetero con el cupo que aparece aprobado en la factura y que varía según el estrato socioeconómico.

Destacó que dicho programa en ningún momento tiene autorizado su venta o canje por dinero, por lo que cualquier actividad asociada a ésta es denunciada por la Compañía ante las autoridades competentes.

Invitó a que ante cualquier actividad sospechosa denunciar oportunamente a través de las líneas telefónicas de la empresa en la ciudad 606-737-8000

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La candidata a la alcaldía de Armenia por el partido Alianza Verde, Stefany Gómez se refirió a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que le da un 6% en intención de voto

La décimo séptima invitada de los aspirantes fue Stefany Gómez, candidata a la alcaldía de Armenia por el partido Alianza Verde quien es administradora de empresas, magister en desarrollo sostenible y medio ambiente, especialista en gerencia social.

En cuanto a su experiencia ha sido concejal de la ciudad 2016-2019 y 2020-2023 también fue la concejala electa más joven.

En diálogo con Caracol Radio la candidata se refirió a la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que le da un 6% en intención de voto. Señaló que con su equipo de trabajo han realizado mediciones propias lo que genera un panorama muy diferente al de dicho resultado por lo que reconoce que en muchas ocasiones este tipo de mecanismos son manipulables.

Resaltó que se ha caracterizado por tener una campaña en las calles de la ciudad visitando los diferentes sectores transitando a pie, en bus y hasta en moto para cautivar a quienes se han abstenido de votar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Respecto a la financiación de la campaña manifestó que es de las más austeras y que ha sido con recursos propios que han logrado solventar los gastos necesarios para el proceso.

Destacó que cuando fue concejal en la primera ocasión solo invirtió cinco millones de pesos siendo de las campañas históricas por la austeridad por lo que considera esta no es la excepción apuntan a una inversión total de 200 millones de pesos.

De otro lado indicó que desde el Concejo impulsó diferentes proyectos en beneficio de las mujeres a pesar de lo poca de la representación. Manifestó que desde la política pública que logró quedar en el plan de desarrollo permitirá materializar las estrategias como la casa refugio para mujeres que son víctimas y otra de las prioridades está enfocada es la educación.

Ante la pregunta de que si no fuera candidata por quién votaría o no lo haría fue enfática en decir que no votaría ni por James Padilla, Mary Luz Ospina, Bryan Naranjo y Álvaro Arias puesto que considera hacen parte de las mismas alianzas que desean derrotar puesto que varios de ellos tienen relación con la actual administración municipal.

Agregó que sobre la situación de los animalitos que es su bandera establecerá una oficina de bienestar animal para recibir todas las problemáticas y así mismo la atención pertinente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Filandia sostienen que la restricción de buses ha disminuido problemática de movilidad y será clave de cara a la semana de receso escolar

Sin duda uno de los municipios más visitados es el de la colina iluminada del departamento. El alcalde Jaime Franco, afirmó que trabajan de la mano con el instituto departamental de Tránsito y la Policía de Carreteras para brindar todas las condiciones de seguridad en materia de movilidad.

Fue enfático en decir que la restricción de buses con capacidad superior a 30 pasajeros expedido a través de decreto ha sido clave en disminuir la problemática por congestión vehicular en el municipio por la alta afluencia de visitantes en épocas de descanso.

Envío un mensaje especial a conductores para que sean prudentes y evitar accidentes como los ocurridos en los últimos días en Autopistas del Café que generan gran congestión vehicular.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la programación de las fiestas aniversarias de Armenia 134 Años, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Jorge Iván Rengifo Rodríguez, instó a la ciudadanía a disponer de manera correcta los residuos en los elementos dispuestos para esto, como lo son los soterrados, contenedores y cestas papeleras, para que la limpieza y el orden, sean los regalos que los ciudadanos le den a la capital.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como conmemoración, apoyo y cumplimiento al acuerdo 027 del 2009, la Administración Municipal, a través de la Corporación de Cultura y Turismo y la Secretaría de Desarrollo Social, realizará el desfile del Día Blanco, el cual iniciará a las 9:00 a. m. en el centro comercial Unicentro y finalizará en el parque Sucre, donde los protagonistas son las personas con discapacidad, madres cuidadoras, población afro, víctimas del conflicto, Lgbti y comunidad indígena.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el teatro de la Cruz Roja se llevó a cabo la entrega de los 10 reconocimientos del cafeto de oro y el emblema de amor a Armenia como parte de las actividades de conmemoración de la fundación de la capital del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Avanzan las fiestas de la universidad del Quindío por los 63 años de fundación del alma mater, con el reinado de la identidad uniquindiana donde hay nueve candidatas y candidatos inscritos de las diferentes facultades que tiene como el tema de la inclusión y le respeto por la diferencia la ceremonia de coronación del reinado será este sábado 14 de octubre, a las 4 p.m., en el parqueadero abierto del bloque de Ciencias Básicas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Las Chicas de Caciques del Quindío jugarán hoy el partido de ida de la gran final de la liga nacional de futbol de salón femenino enfrentando a Miner de Bogotá a las siete de la noche en el coliseo del palacio de los Deportes de la capital del República

Martes 10 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío