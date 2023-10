Denuncian posible omisión de la Policía en acciones de grupos delincuenciales en Risaralda

Pereira

Los hechos de sicariato que se registraron en Pereira y Dosquebradas en los últimos días, han prendido las alertas de los ciudadanos y líderes sociales como Eisenhower Zapata, coordinador de la mesa de Víctimas de Risaralda, quien cuestiona a las autoridades cuando aseguran que en el territorio nada está pasando, dijo que la preocupación en este momento es que organizaciones pequeñas se están enfrentando por un territorio para estructurar sus propias redes de microtráfico, lo que está abriendo la puerta de la delincuencia y ese es un camino que ya se ha recorrido en Risaralda.

“Si bien es cierto que existe una organización grande, también existen otras pequeñas y esas tienen su propio negocio, muy independiente a lo que vivimos del año 2000 al 2008, llegamos a tener picos de casi 400 asesinatos, estamos hablando del área metropolitana, Pereira, Dosquebradas, La Virginia; en Dosquebradas llegamos a tener, para el año 2004 inclusive hasta el 2008, alrededor de 150 asesinatos, y eso es el colmo cuando una autoridad dice que aquí no pasa nada. Yo sigo cuestionando el hecho de que todo operativo que se hace contra las bandas grandes se hace desde Bogotá, inclusive se pasa por encima de los coroneles acá porque hay un grado de infiltración, es más, hace más o menos unos 20 días, coincidió con el día que hubo cuatro asesinatos en Dosquebradas, encontramos que se llevaron 11 miembros de Cordillera, todos con orden de extradición, y de donde vinieron, directamente de Bogotá e inclusive con la colaboración de la DEA para llevárselos”, expresó Zapata.

Recordó además que, hace aproximadamente un año, en un Consejo de Seguridad realizado en Dosquebradas, se dio a conocer un listado de más de 30 personas que harían parte de grupos delincuenciales, pero que estaban en la mira de bandas que buscan el control de las ollas de microtráfico al interior de los barrios, veredas y comunas, y afirmó que 23 de ellos han sido asesinados, pero el control de las autoridades aún no se hace sentir en los lugares que están identificados de tiempo atrás.

“Acá nadie se atreve a hablar nada de lo que está pasando, es más, la mayoría de las capturas que ha habido son de gente de bajo rango, del jíbaro que es el que vende la papeletica o del jefe que es el que vende allá en la olla, pero los grandes cacaos, a los grandes jefes no les hacen absolutamente nada, a excepción de lo que vimos este domingo que es lamentable porque no se respeta si hay población civil, que es lo que nosotros hemos reclamado, dónde está el respeto por la población civil. Seguimos reclamando sobre todo la veracidad de los comandantes, porque aquí pareciera que se cuidan más los ascensos a los coroneles. Yo recuerdo que el general Fernando Murillo Orrego, vino a Pereira justo cuando se dictó la alerta temprana 03, el mismo lo decía, existe una banda, inclusive el propio ministro ordenaba las investigaciones contra los mismos. El problema es que contra esos grandes jefes no se ha hecho mayor cosa”, enfatizó el coordinador de la mesa de víctimas de Risaralda.

Advirtió de la presencia de unidades de la policía en algunos casos de delincuencia, asegura que le informó a la comandante de la Policía Metropolitana de Pereira y que se debe hacer un análisis exhaustivo al interior de la fuerza pública.

“Se lo dijimos en un consejo de seguridad, es importante que reactive sus organismos de contrainteligencia porque en algunas comunas la misma autoridad tiene culpabilidad en ese aspecto. Yo tengo fotos, videos inclusive que los mismos ciudadanos de a pie toman en los barrios donde se involucra a agentes del estado; obviamente que no es toda la policía, pero hay algunas manzanas podridas, y es más, en el último allanamiento y captura de miembros de organizaciones, capturaron más o menos 11 en varias ciudades del país, pero aquí la mayoría, aparecían tres expolicías. Cuando uno mira eso, estamos hablando de que todo el mundo se conoce, pero se maneja cierta hipocresía que coincide con el proceso electoral, como quien dice, hagamos pacito mientras pasa todo esto”.

Relatos como este hace que se cuestione la veracidad de las estadísticas que entregan las autoridades y la realidad de si se están enfocando en las acciones hacia donde debe ser, para lo que es necesario que se escuchen las denuncias de los líderes que hablan por sus vecinos, compañeros y ciudadanos que piden ayuda.