No es una justicia extranjera como dicen por ahí: Petro pide acatar las sentencias de CIDH

Colombia

En la Casa de Nariño, el jefe de estado colombiano Gustavo Petro se reunió con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Ricardo Pérez Manrique en el marco de la instalación del 162 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte.

En una declaración conjunta el mandatario aseguró que su gobierno se comprometió a cumplir todas las sentencias , según dijo el mandatario, actualmente hay 128 sin cumplir y 99 cumplidas.

“Cumplir las sentencias que se han promulgado en casos que tienen que ver con ciudadanos, ciudadanas colombianas, a las cuales se les ha violado a veces por acción del mismo estado, a veces por omisión de la acción del estado, sus derechos fundamentales el nivel de cumplimiento en este momento va en 91 casos y de incumplimiento en 128. Esos 128 casos serán abordados para que Colombia logre en un 100% cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Al mismo tiempo el presidente envió un mensaje a las demás ramas del poder para que se respeten dichos fallos.

“Exhortamos a las demás ramas del poder público a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana que son obligatorias para Colombia. No se trata de una justicia extranjera como alguien dijo por ahí. El sistema interamericano de derechos humanos y los tratados de derechos humanos que Colombia ha firmado en décadas pasadas son parte de nuestra constitución nacional, son parte de nuestra juridicidad, de nuestra jurisdicción y por tanto las demás ramas del poder público y la rama que yo represento”, concluyó.

Por su lado, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo C. Pérez Manrique, agradeció el recibimiento en el país destacando que es la sexta vez que la Corte sesiona en Colombia, con lo cual nuestro país es el que más ha recibido a la Corte Interamericana, “siendo la presencia de la corte aquí un reflejo de las importantes relaciones de cordialidad y colaboración que mantenemos con este importante Estado”.