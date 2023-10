Desde Estados Unidos hasta Colombia: así será el minuto a minuto del Eclipse

El próximo 14 de octubre, el continente americano será testigo de uno de los fenómenos más fascinantes de la astronomía: el eclipse anular de Sol, al que se le ha denominado como el “anillo de fuego”. Este evento, según el Planetario de Medellín, no se avista desde el territorio colombiano desde hace 6 años, por lo que es de gran importancia para los amantes de la astronomía, que tendrán una época de oro en este mes de octubre; pues también habrá un eclipse lunar.

A su vez, varias personas se preguntan sobre cómo será el recorrido de este eclipse, las horas y ciudades que podrán verlo con claridad y los protocolos a seguir para contemplar el espectáculo de manera segura. Por ese motivo, aquí le contamos todo lo que debe saber para que disfrute al máximo este espectáculo natural que tendrá una gran intensidad:

Recorrido exacto del eclipse de Sol

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse solar anular de este 14 de octubre, en el que se pueden hacer algunos rituales de manifestación y abundancia, se podrá apreciar en el hemisferio occidental, ya que comenzará en Estados Unidos, viajando desde la costa de Oregón hasta la costa del Golfo de Texas. Si el tiempo lo permite, el eclipse anular será visible en Oregón, Nevada, Utah, Nuevo México y Texas, así como en algunas partes de California, Idaho, Colorado y Arizona.

Así también, la autoridad astronómica manifestó que el fenómeno continuará hacia Centroamérica, pasando por México, Belice, Honduras y Panamá. En Sudamérica, este atravesará Colombia antes de terminar frente a la costa de Natal, Brasil, en el Océano Atlántico.

Minuto a minuto del eclipse solar

A pesar de que la duración del fenómeno natural puede variar de acuerdo a la ubicación geográfica desde donde se esté apreciando, y no se tiene un horario exacto para cada una de las regiones, se estima que este fenómeno llegue a su punto máximo en el estado de Oregón sobre las 9:16 a.m., California 9:19 a.m., Nevada 9:21 a.m., Utah 10:26 a.m., México 10:59, Honduras 10:13 a.m., Panamá 11:13 a.m., en Colombia será aproximadamente a las 11:40 a.m., y aquí encontrará todo sobre la hora exacta, y en el territorio brasileño alcanzará su punto máximo alrededor de la 1:13 p.m. Estos tiempos están dados sobre las horas locales de cada territorio.

¿Cuánto durará el eclipse?

De acuerdo con la NASA, la totalidad del eclipse, es decir, el ‘anillo de fuego’ tendrá una duración de su totalidad entre dos y cinco minutos, dependiendo de la región desde donde se aviste, por lo que algunas personas se preguntan por qué tiene una duración tan corta. Sin embargo, es importante resaltar que la duración de todo el fenómeno, teniendo en cuenta los periodos de eclipse solar parcial, puede durar aproximadamente 2 horas en cada ubicación geográfica.

Tenga en cuenta que, para apreciar este eclipse, es importante que tenga los elementos necesarios para cuidar de su salud visual.