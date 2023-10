R. Higuita: “Si Millonarios o América llegan a una final de Libertadores, les haré fuerza”

René Higuita habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el documental sobre su vida y carrera futbolística que será estrenado en la plataforma Netflix el próximo 2 de noviembre. Asimismo hizo un recuento sobre sus históricas gestas, como el título de Copa Libertadores con Atlético Nacional o el inolvidable Escorpión ante Inglaterra en Wimbley.

René aprovechó para enaltecer el amor que siente no solo por el equipo antioqueño sino por el fútbol colombiano en general, llegando al punto de afirmar que si Millonarios o América de Cali, acérrimos rivales del verde, llegaran a una final de Copa Libertadores, les haría fuerza por lo que significaría una nueva consagración internacional para el país.

Finalmente dio su opinión respecto a los grandes arqueros que han estado en la Selección: desde Óscar Cordoba y Faryd Mondragón hasta los que llenan de esperanza de cara al futuro como Álvaro Montero y Kevin Mier.

La vida de René

Apodo ‘El Loco’ Higuita: No me molesta lo de Loco. Me encanta, me gusta… La vida le va enseñando a uno el camino y en él encontré que los locos nos adelantamos un poco a los cuerdos, ellos ahora están haciendo lo que hacíamos nosotros los locos.

Objetivo de su serie: A la edad que uno tiene, la vida es un constante aprender. Lo primero es que la gente conozca (su historia) no por los medios sino por cuenta propia. De ahí se empieza a formar un testimonio de vida porque nosotros estamos muy acostumbrados a criticar, a señalar y sabemos que no somos perfectos. Estamos reconociendo para poder construir y mejorar.

Recuerdo del Escorpión: Mandan es un centro que va hacia al arco, pero veo que el línea tiene la bandera arriba y fuera de eso veo que el balón es el que llevo siete años trabajando. Entonces digo: ‘Aquí no juego con un resultado, si me equivoco pues la saco de adentro y acá no pasó nada’. Pasa que cuando acaba la jugada, el línea baja la bandera y le dio validez. Hasta el día de hoy seguimos comiendo cuento con el tema del escorpión.

Legado de René Higuita: Lo más importante fue no solo las jugadas sino haber dejado en FIFA que el arquero podía jugar con los pies, eso es lo más importante que se pudo dejar.

Amigos del fútbol: Cuando voy a los eventos de leyendas, siempre me encuentro con una gran cantidad de gente. Por ejemplo Milla, con quien hemos hablado, nos hemos sentado por una copa de vino: con Ronaldinho, ahora que compartimos mucho en partidos de leyendas; con Roberto Carlos tengo una gran amistad, con el mismo Cafú, Trezeguet. No tengo sino buenos amigos en el fútbol. La buena relación que tengo con Infantino, que con uno de los campeonatos del mundo ya tenemos un puesto. Muy contento.

Relación con el FPC

El país se unió entorno a la Copa Libertadores de 1986: Son momentos que uno a esta edad aprende. Hay que buscar la felicidad en los momentos que esté. No todos los momentos son como uno los quiere, es disfrutarlos. En el fútbol es una gran satisfacción ganar un título y más como lo ganamos nosotros, es el primer título internacional. Fuera de eso la mayoría de jugadores eran colombianos, ver cómo se unió un país en base a este partido, esta final.

Amor por el fútbol colombiano, no solo por Nacional: Hoy en día las barras se identifican mucho con su equipo y no con Colombia. Como yo viví y me identifiqué con Colombia y Colombia se identificó conmigo, lo que tengo que decirle a los hinchas de Nacional es que me disculpen; Antioquia, Medellín es hermoso, pero Colombia es todavía más hermoso, más grande. Dejo ese orgullo. Si el día de mañana, el rival, por decir Millonarios o América, está por allá en una final de Copa, yo le haré fuerza a ese equipo porque la grandeza de Colombia es total, es la representación y porque vienen cosas muy buenas no solo para el fútbol sino para el país.

Arqueros colombianos, de antaño y actuales: Me gustaban Óscar Córdoba, Faryd Mondragón, Miguel Calero. Hoy en día los que nos representan, cómo no reconocer a David Ospina, el trabajo de Álvaro Montero, del muchacho Kevin Mier, de Camilo Vargas. Estamos muy contentos con lo que produce en el arco Colombia.