René Higuita a César Augusto Londoño: “Yo a usted lo amo, dejemos el golpe en el pasado”

René Higuita habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el documental de su vida que será publicado en la plataforma Netflix el próximo 2 de noviembre. En la charla, el recordado exfutbolista recordó el golpe que le dio a César Augusto Londoño en 1992 y aprovechó para dejar un mensaje de reconciliación y perdón.

Y es que aquel episodio fue uno de los más polémicos, por lo menos en cuanto a lo extrafutbolístico, del mítico integrante de la Selección Colombia.

En el Pulso del Fútbol del pasado jueves 5 de octubre, Londoño recordó aquella situación, la cual se dio, según explicó, por un reportaje en el que amigos y familiares del antioqueño lo criticaron fuertemente por sus “malas compañías” en aquel entonces. “Llegó Higuita con guardaespaldas al José María Córdoba. Cuando me ve, yo estaba de espaldas con Los Marinillos de La Luciérnaga y el Negro Édgar Perea. Llegó por la espalda, me pegó un puño en la cara, me abrió una herida en el pómulo y caímos al piso”, reveló.

Pues bien, hora después ambos protagonistas fueron “confrontados” en 6AM, espacio en el que charlaron amistosamente de aquel hecho, cado uno dio sus explicaciones y le pusieron fin a la controversia con una emotiva disculpa. Nada de reproches.

“Yo no me arrepiento de nada. Yo lo hice (el puño) y en el momento en el que lo hice creí que era lo más justo. Reaccioné, puede que mal, pero son cosas de la vida. Eso le va dando a uno esa tranquilidad. ¿Que hay otras maneras? La manera mía de sacar un enojo, de sacar una rabia fue en ese momento como reaccioné. Pero hay otros tantos momentos de los que hoy en día me arrepiento menos porque si no hubiesen pasado, no sería quien soy hoy”, sentenció Higuita.

Recordó además “las rabias que me hizo sacar” el mismo César Augusto. Una de ellas fue: “dentro de la crítica que me hacía, yo la acepto, pero no eran los momentos. Si yo salía figura de un partido pues hablemos del partido, pero ya después se me metían en la vida personal y yo decía que esto se fue por otro lado. Eso era”.

Al respecto respondió el periodista: “Yo jamás me metí con la vida privada de René. ¿Sabe qué pasa? El entorno que tenía lo azuzaba, le decía lo uno y lo otro. Y mentiras René”.

Finalmente ambos hicieron las pases. “Yo a usted siempre lo quise”, manifestó Londoño; a lo que Higuita correspondió: “Yo a usted lo amo. Dejemos eso en el pasado y si yo me equivoqué nuevamente le pido disculpas”.