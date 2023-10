Sebastián Villa, nuevamente a juicio por abuso sexual

La carrera de Sebastián Villa sigue estando en un bache del cual podría no volver a salir. El futbolista colombiano fue requerido por la justicia argentina para que se presente a juicio oral por la causa donde el antioqueño está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal violento contra Rocío Tamara Doldan, en unos hechos que habrían tenido lugar en junio de 2021.

Villa ya fue condenado por violencia de género luego de que fuera encontrado culpable en el caso con Daniela Cortés, su expareja colombiana que lo denunció en 2020. En la audiencia, la jueza Claudia Dávalos emitió una sentencia de dos años y un mes de prisión no efectiva contra el antioqueño, por lo que no tuvo que ingresar a prisión. No obstante, bajo esta segunda investigación, podría ir a 15 años de cárcel en caso de no demostrar su inocencia.

“Lo invocado por la defensa y el descargo de su asistido en cuanto a que todo lo denunciado es mentira, y que todo es producto de que Rocío Tamara Doldán (la víctima) quería mantener una relación seria con el imputado, y en realidad no era así, para el Tribunal resulta por demás insuficiente para neutralizar la prueba de cargo citada, máxime en estos casos donde debe valorarse la prueba colectada con perspectiva de género”, sostuvo el juez Maffucci Moore, quien decidió el juicio a Villa por su segundo caso, tras rechazar una presentación de la defensa del jugador. La elevación a juicio había sido pedida por la fiscal Vanesa González

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según la acusación de la fiscal, la violación ocurrió entre la noche del 26 de junio de 2021 y la madrugada del 27, luego de que Villa y Doldán llegaran a una vivienda tras hacer parte de un asado en el que estaban algunos jugadores de Boca Junior. “El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dijo la mujer en la acusación.

“Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos”, añadió Doldán.

La fiscal, por su parte, dio a conocer que Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión, impidiendo así que la misma se retire del lugar”. Luego de sostener la fuerte discusión, la joven manifestó que el futbolista la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Doldán, en la denuncia interpuesta, explicó que, durante esa noche, el futbolista había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel de Boca.

“Cuando la médica me atiende, me confirma que realmente no era normal lo que tenía. Es duro decir que la persona con la que estás te violó. La médica me dice: ‘Mamita, tenés signos de abuso’. Me revisa y lo que quiere es que haga una denuncia. Me pide los estudios. De hecho, en la revisación médica que me hizo tenía un poquito de sangrado y estaba golpeada. Ella lo que me dice es que tenía signos de abuso y yo le confirmo que sí, que realmente es así, y me largué a llorar con la médica”, contó la joven en su momento en diálogo con TN en el programa Telenoche.

Villa intentó llegar a un acuerdo con la víctima, ofreciéndole dinero a cambio de que no lo denunciara ante las autoridades. De hecho, una de las pruebas que se añadió a la investigación, fue el audio en el que el jugador intenta llegar a un acuerdo.

Actualidad de Villa

A raíz de haber sido encontrado culpable en el caso con su expareja Daniel Cortés, Villa fue apartado de Boca Juniors, pero el club nunca le negó la posibilidad de entrenarse y solo lo hizo después de que el jugador viajara sin autorización a Colombia. Sin embargo, el futbolista entró en un pleito con la institución luego de pedir la liberación de su pase y comenzar a negociar con el Kasimpasa de Turquía, club que se percató de la situación que vivía y desistió de cualquier conversación.

Ahora el jugador se entrena por separado y sigue sin solucionar su situación contractual con Boca, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2024. Su último partido fue el 01 de junio de 2023 en la derrota del equipo Xeneize ante Arsenal de Sarandí por la fecha 19 de la Liga Argentina.