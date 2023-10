Jefferson Martínez: No hay mañana. El semestre se define esta semana

Junior de Barranquilla no está pasando por un buen momento, se encuentra en la casilla 11 con 18 unidades a falta de 5 fechas para el final de la fase regular del torneo. Con 15 puntos en disputa, el equipo de Arturo Reyes deberá conseguir alrededor de 12 puntos para poder soñar con estar en los cuadrangulares.

Jefferson Martínez, portero del equipo barranquillero, estuvo en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, hablando sobre la situación actual del Junior, qué necesita para entrar a los ocho y cómo se ha ganado el puesto en el once titular de Reyes.

El arquero de 30 años afirmó que la situación está complicada, pero aún dependen de ellos mismos para entrar a la siguiente fase: “Las cuentas están un poco complicadas, pero aún dependemos de nosotros. Tenemos que ir partido a partido y pensar en el partido contra Cali que tenemos que ganar”.

Sobre la situación del equipo, Martínez aseguró que es un bache, sin embargo, deberán reponerse rápido para no llegar a la última fecha dependiendo de resultados externos: “Es un bache que venimos pasando. Veníamos goleando, 7-1, 5-1 y eso tapa muchas cosas. Por ahí los equipos ya no salen a jugar mano a mano sino a aguantar y eso nos ha costado en los últimos partidos. Lastimosamente, los dos arranques de los torneos no han sido los mejores y a final siempre nos toca estar apretados. El semestre pasado quedamos afuera por un punto y eso es lo que no queremos, llegar a la última fecha dependiendo de alguien más”.

Por último, Jefferson habló sobre el partido del viernes ante el Deportivo Cali. El portero afirmó que este será el partido que defina el semestre: “Es un partido importante para nosotros. No hay mañana. Este partido nos dice si nos quedamos afuera o si seguimos en la lucha. Lo mismo será el siguiente si sacamos los tres puntos el viernes. Creo que el semestre se define esta semana. Espero que vuelva esa confianza al grupo, necesitamos volver a ganar porque tenemos un buen equipo. No nos está alcanzando ese poquito para ganar los partidos”:

La rotación con Santiago Mele: Estos últimos partidos me han tocado participar un poco más. Para un arquero venir de competir y tener que competir por el puesto, 10 fechas en las que no jugué, siempre cuesta. Poco a poco vamos ganando la confianza del entrenador y aportando ese granito de arena. Nunca he sido de ir a tocar la puerta e ir a preguntar por qué juego, o por qué no. Siempre intento aportar y esperar a ganarme la oportunidad. El semestre pasado tuve la oportunidad de jugar con el profe Bolillo. Se pensó que iba a seguir así y llegó Santi y nos tocó competir por el puesto. El equipo no estaba sacando los resultados y se me presenta la oportunidad cuando Santi va a la Selección y siguió así. No sé qué pasará por la cabeza del profe, imagino que rotarnos, y es bueno que cuando él no esté, yo tenga minutos para no llegar sin ritmo”.

