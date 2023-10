Liverpool estudia medidas por el gol anulado a Luis Díaz

El Liverpool se vio claramente perjudicado este fin de semana en su juego ante el Tottenham, cuando el VAR no validó un gol legal de Luis Díaz, que el linier había anulado por supuesto fuera de juego. La Premier League reconoció el fallo humano y los encargados del videoarbitraje en ese encuentro se distanciaron de los próximos encuentros.

Los Reds aseguraron que se ha dañado la “integridad deportiva” por el gol legal anulado a Díaz en el partido liguero del último fin de semana contra el club de Londres, y añadió que “explorará opciones”.

“Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un ‘fallo humano’ y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia”, dijo el Liverpool en un comunicado.

“Esto es vital para que se confíe en las futuras decisiones y aplica para todos los clubes para que estas situaciones no ocurran de nuevo. Mientras tanto, exploraremos el rango de opciones disponibles, dado que hace falta una solución”, se añade.

El Liverpool terminó perdiendo el encuentro contra el Tottenham, en el que jugó desde el minuto 25 con diez jugadores, por expulsión de Curtis Jones, y con nueve la última media hora por la tarjeta roja a Diogo Jota.