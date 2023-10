No hay convenio entre alcaldía de Tunja y Sena sobre lote para nueva sede

Tunja

Sorprendida quedó la presidenta de Sindesena, subdirectiva Boyacá, María del Tránsito Solano, con la respuesta que recibió por cuenta de la secretaría de Infraestructura Territorial de Tunja, frente al estado de avance del convenio en el que la administración municipal cedía el lote del conocido “antiguo terminal” para la construcción de la nueva sede del Sena.

Según la presidenta, recibieron información donde les advertían sobre el trámite de una licencia de construcción para intervenir el predio en cuestión, esto les generó inquietud y presentaron un derecho de petición dirigido al alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme, pidiéndole explicaciones y claridad sobre el trámite en curso, relacionado con el lote del “antiguo terminal”.

“Radicamos el derecho de petición y esperábamos que nos dieran respuesta al respecto, pero no nos dieron claridad, ahí lo que pudimos ver es que en este momento no hay ningún convenio, no hay escritura y no hay nada que tenga que ver con la sede que íbamos a construir del Sena allá”, afirmó Solano en entrevista para Caracol Radio.

Explicó más detalles y aseguró que actualmente desde el Sena, elaboran proyecto y ahora no saben si continuar o no porque no hay lote.

Nuevamente estaría empantanado proyecto de la sede del @SENAComunica en Tunja, @CaracolRadioTun conoció que no existe ningún convenio entre @AlcaldiaTunja y el Sena para ceder lote donde está ubicado el antiguo terminal de la ciudad como se había prometido https://t.co/LGLMETd7u4 pic.twitter.com/QAmqPN2jBr — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 29, 2023

“En el Sena tienen a unos compañeros elaborando un proyecto (…) y pues pedimos que nos digan con claridad cuál es la situación, si no hay convenio, si no hay ninguna escritura y si radican unos estudios, diseños y planos con licencia de construcción para hacer un “centro biocultural” ¿entonces?, cómo así que tramitan una licencia para una cosa y que según ellos después se la pasaban al Sena, en qué cabeza cabe que le hagan una licencia de construcción para un “centro biocultural” y que luego le trasladen eso al Sena, si el Sena es un tema completamente aparte”, manifestó.

La líder reiteró visiblemente molesta, que actualmente no saben qué pasará con la promesa de las nuevas sedes, lo que les confirmaron es que finalmente se construirá una parte en el polémico lote de El Curubal, sin embargo, afirman que esa infraestructura no sería suficiente para las necesidades de la entidad.

“Ha sido una lucha muy difícil, es muy triste para Tunja que tenga que trancarse el proceso que iba, dentro de todas esas diferentes marchas y manifestaciones, hicimos varias reuniones y se levantaron unas actas, ellos nos dieron una propuesta, nosotros la volvimos a ajustar, después la cambiaron y al final de tantas luchas terminaron ofreciéndonos que se iban a construir 3.000 metros, 2.998 en El Curubal, donde ya están los estudios y diseños, inclusive, nosotros le rogamos por todos los medios en la reunión que estuvimos con la dirección nacional, que por favor al menos nos construyeran los 6.000 metros mínimos que necesitamos para poder pasar las dos sedes que tenemos en arriendo para allá, pero no ha sido posible, de verdad que es una – mendigadera – como si Tunja y los aprendices no merecieran”, indicó.

“Da mucha frustración, nosotros bregando y bregando tantos años y que no haya nada”, afirmó explicando que, “son mínimo 46 ambientes que necesitamos y ahí solo se van a construir 23 (…) realmente lo que nos construyen no es lo que necesitamos, nos están dando una limosna de lo que realmente necesitamos”, añadió .

Insistió en que le han pedido a la dirección nacional que se revise nuevamente la posibilidad de retomar el proyecto inicial, pero no han recibido ninguna respuesta.

“En la última reunión que tuvimos con la dirección Nacional les dijimos que si se les cayó el “plan B” que era el terminal pues que vuelvan al “plan A” que construyan empleo ahí donde ya hay una construcción y que lo demás lo construyan en El Curubal, pero que nos dejen algo, que no sigamos evadiendo y evadiendo, marchando y marchando, y que nosotros estemos en semejantes condiciones con respecto a las demás sedes, es la peor sede del país y pues tenemos director nacional y realmente si no tenemos algo acá con él pues va a ser mucho más difícil después”, finalizó.